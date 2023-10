Imagens de câmeras de segurança de um comércio na Rua Monsenhor Celso, no Centro de Curitiba, mostram o momento exato do acidente que provocou uma morte e outros quatro feridos na região da Praça Tiradentes no começo da tarde desta sexta-feira (06).

Um carro Jeep Compass atropelou pedestres que estavam em frente à loja Pernambucanas. Uma mulher morreu e outra teve as duas pernas amputadas com o acidente. Além da condutora do veículo, que sofreu ferimentos leves, uma terceira pessoa teve uma lesão no crânio. A outra vítima, um homem, escoriações de membros inferiores, e a condutora que teve contusão em tórax e abdômen.

Segundo testemunhas, o carro invadiu a calçada, chegou a bater em um poste na esquina com a Rua Monsenhor Celso, e acertou os pedestres que estavam na calçada.

Depois da colisão e mesmo ferida, a condutora falou aos policiais que ingeriu medicação e não consumiu álcool. “Foi feito o teste e apontou zero para consumo de álcool. Ela disse que tomou um remédio, e teve um apagão. Ela vai ser encaminhada ao hospital, e está bem triste pelo ocorrido”, disse a cabo Franciele, da PM.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

