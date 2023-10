Helicóptero é acionado para resgatar vítima de acidente na BR-277

Na manhã deste sábado (07), uma mulher sofreu um acidente na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC), e precisou ser resgatada pelo helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA).

O acidente envolveu dois carros e o primeiro atendimento foi realizado pelo Siate. A vítima que precisou do helicóptero sofreu uma fratura exposta na região da perna.

A mulher foi estabilizada e, em seguida, levada ao Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba.

