Acidente na Tiradentes: motorista teria andado na contramão por 200 metros

Testemunhas que presenciaram o acidente no começo da tarde desta sexta-feira (06) na Praça Tiradentes, Centro de Curitiba, disseram que a motorista veio pela contramão por 200 metros antes de atingir as vítimas. Em reportagem divulgada no jornal Boa Noite Paraná, da RPC, a motorista perdeu o controle do carro, que invadiu a calçada e só parou quando atingiu um poste.

LEIA TAMBÉM:

>> Prefeito em exercício Eduardo Pimentel comenta trágico acidente da Tiradentes

>> Tragédia na Praça Tiradentes: mulher morre e outra perde as pernas em acidente

A calçada estava lotada de pedestres. Quatro pessoas foram atropeladas. Uma mulher morreu no local do acidente e outra está em estado gravíssimo.

Câmeras de segurança gravaram o momento do acidente.

Depois da colisão e mesmo ferida, a condutora falou aos policiais que ingeriu medicação e não consumiu álcool. “Foi feito o teste e apontou zero para consumo de álcool. Ela disse que tomou um remédio, e teve um apagão. Ela vai ser encaminhada ao hospital, e está bem triste pelo ocorrido”, disse a cabo Franciele, da PM.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba Ô saudade! Coração Melão, 1250, Moustache; Qual destas baladas antigas de Curitiba você já foi?