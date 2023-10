Prefeito em exercício Eduardo Pimentel comenta trágico acidente da Tiradentes

O prefeito em exercício de Curitiba e secretário de Estado das Cidades Eduardo Pimentel comentou nas redes sociais sobre o trágico acidente na Praça Tiradentes. Um Jeep Compass invadiu a calçada da Rua Monsenhor Celso e atropelou pedestres que estavam em frente à loja Pernambucanas. Uma pessoa morreu e quatro pessoas ficaram feridas. Entre os feridos, uma mulher precisou amputar as duas pernas.

“Meu sentimento a todos os amigos e familiares. As equipes da Guarda Municipal, Setran e Siate chegaram imediatamente para prestar socorro. Tudo indica que a condutora teve mal súbito. Uma investigação completa irá avaliar a causa do acidente”, escreveu o prefeito em exercício.

Câmeras de segurança gravam acidente

Imagens de câmeras de segurança de um comércio na Rua Monsenhor Celso, no Centro de Curitiba, mostram o momento exato do acidente na região da Praça Tiradentes no começo da tarde desta sexta-feira (06). Assista as imagens aqui!

Além da condutora do veículo, que sofreu ferimentos leves, uma terceira pessoa teve uma lesão no crânio. A outra vítima, um homem, escoriações de membros inferiores, e a condutora que teve contusão em tórax e abdômen.

