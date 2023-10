Alerta Vermelho: temporal mais intenso deve chegar a Curitiba no domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta vermelho, que significa grande perigo, para acumulado de chuva que pode atingir Curitiba e região metropolitana neste domingo (08). O aviso prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, além de grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Além da Grande Curitiba, o alerta é válido para outras cidades do Paraná, especialmente para os municípios da região sul, para todo o estado de Santa Catarina e para partes de São Paulo e Rio Grande do Sul.

A previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica muita chuva e também possibilidade de ventos fortes em todo o estado no domingo. De forma geral, a temperatura continua elevada.

O Inmet relembra que durante o temporal os aparelhos elétricos devem ser desligados do quadro geral de energia. Outras orientações são:

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta para cidades da região metropolitana neste sábado

O Inmet também publicou um alerta vermelho informando que municípios da RMC podem ser atingidos pela chuva já neste sábado (07). O aviso também prevê alto volume de precipitação e possibilidade de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de uma situação de emergência, a população pode ligar para os seguintes números para receber atendimento: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

