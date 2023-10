Risco de deslizamento: PRF interdita BR-277 por medida de segurança

Com risco de desabamento, a faixa da direita da BR-277, entre os quilômetros 39 e 42, no sentido Litoral do Paraná, vai ser interditada a partir das 14 horas deste sábado (07), de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O bloqueio seguirá até às 12 horas de segunda-feira (09). Segundo o comunicado da PRF, a interdição é uma medida de segurança.

Uma análise feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aponta que o excesso de chuva deixou o solo superficial encharcado e, por isso, árvores e parte do solo podem cair na pista.

Os técnicos reforçam que o bloqueio parcial da rodovia está baseado nas conclusões do relatório de visita técnica e monitoramento do trecho e também na previsão de grandes volumes de precipitação que podem ocorrer durante o final de semana.

