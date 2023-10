Uma aposta da Mega Sena 2642 milionária, realizada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, ganhou prêmio ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas neste sábado (08). Ninguém acertou o prêmio principal, que está acumulado em R$ 6,5 milhões para esta terça-feira (10).

Resultado Mega Sena 2642 – 08, 13, 31, 33, 49 e 50

O apostador de Fazenda Rio Grande realizou a aposta por meio do internet banking da Caixa. Foi uma aposta simples, de seis números, que rendeu um prêmio de R$36.721,15. Nada mal, hein?

A Mega Sema 2642 milionária ainda premiou outros quatro apostadores do Paraná. Veja mais no detalhamento abaixo.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio FAZENDA RIO GRANDE/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$36.721,15 IBIPORA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$36.721,15 LONDRINA/PR LOTERICA CATUAI 6 Sim Simples 1 R$36.721,15 LONDRINA/PR LOTERICA DA MADRE 6 Não Simples 1 R$36.721,15 NOVA ESPERANCA/PR LOTERICA NOVA 6 Não Simples 1 R$36.721,15

Como jogar na Mega Sena?

Para jogar na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

