O cruzamento da Avenida Visconde de Guarapuava com a Rua Desembargador Westphalen, no Centro de Curitiba, é um local que constantemente sofre quando a cidade é atingida por temporais. Desta vez não foi diferente. A chuvarada que caiu forte em vários bairros de Curitiba neste sábado (07) novamente gerou problemas no local que, em 2019, foi alvo de uma postagem do prefeito Rafael Greca que citou que o local precisava de uma “intervenção dramática” para acabar com problemas com a chuva.

Neste final de semana o asfalto deste cruzamento, localizado em cima de uma galeria pluvial, novamente foi danificado e passa por uma intervenção emergencial da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). O objetivo é realizar o conserto o quanto antes para a liberação liberação das faixas de circulação de veículos e de ônibus. Lembrando que Curitiba segue em alerta vermelho de temporal neste domingo.

A razão para o problema novamente foi o temporal em Curitiba. O excesso de chuva deixou o tampão da caixa de ligação da galeria de macrodrenagem comprometido estruturalmente.

Imagem de 2019 mostra o local problemático neste importante cruzamento de Curitiba. Foto: Arquivo/Cassiano Ronaldo/Gazeta do Povo.

Serviço emergencial

Para retomar o fluxo de trânsito, a prefeitura de Curitiba informou que uma equipe foi enviada ao local para remover a camada asfáltica prejudicada e fazer a execução de um novo tampão para a caixa de ligação da galeria.

A previsão da prefeitura era que as faixas fossem liberadas ainda na noite deste sábado duas das quatro faixas de trânsito entre as vias. A faixa exclusiva do ônibus permanecerá interditada pelos próximos dias, até a execução de um novo tampão e o conserto no pavimento.

