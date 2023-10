Asfalto cede com a chuva e prefeitura inicia reparo no Centro de Curitiba

Equipes coordenadas pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) trabalham emergencialmente na pista da direita da Rua Desembargador Westphalen, no cruzamento com a Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro, para corrigir danos ao pavimento causados pela forte chuva do fim de semana. A restauração deve ser concluída ainda nesta segunda-feira (09).

O excesso de água em curto espaço de tempo, somado ao excesso de resíduos e materiais descartados incorretamente nas vias obstruíram a passagem do curso, provocaram forte pressão na estrutura de macrodrenagem. O tampão da caixa de ligação da galeria de ligação cedeu ao volume causando rachaduras no asfalto.

Para garantir a segurança dos motoristas e das equipes executam o serviço, apenas três das quatro faixas da via estão liberadas à passagem. A faixa exclusiva do ônibus ficará temporariamente bloqueada, até a execução de um novo tampão e o conserto no pavimento. O local está sinalizado e o motoristas devem fica atentos ao circular pela região.

Ubiratan Cardoso, diretor do Departamentos de Pontes e Drenagem da Smop, explica que o colapso da estrutura de macrodrenagem foi ocasionado pela pressão criada pelo alto volume de água. Segundo levantamento do Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres, a Estação Meteorológica Matriz registrou 177,2 mm na região de 4 a 8 de outubro.

“Estamos comprometidos em reestabelecer as condições da via o mais rápido possível, as intervenções começaram no sábado. Porém, a tampa da caixa de ligação – que é a estrutura que serve para direcionar o fluxo da água da chuva de maneira eficiente e controlada – é de concreto armado, o que exigirá a melhora da condição climática para que possamos executar os trabalhos”, diz Cardoso.

