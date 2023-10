Nível do Rio Iguaçu continua subindo: enchente já deixa 340 desalojados

As fortes chuvas desde a madrugada de quinta-feira (12) tem causado prejuízos para os paranaenses. A previsão que o temporal permaneça nos próximos dias em todas as regiões do Paraná. O nível do Rio Iguaçu, que fica na região Sul o Estado, pode chegar a oito metros de altura na sexta-feira (13).

Isso ocorre devido ao curso do rio, que leva a água de uma região para outra, algo que pode prejudicar a condição de várias famílias. Segundo a prefeitura municipal, pelo menos 340 pessoas já foram retiradas de casa devido a alagamentos.

“Nós temos um sistema de monitoramento eficaz. São enchentes anormais, mas o município já fez uma realocação das famlias de casas. Existe um grupo de estudos junto ao IAT para que se analise a contrução de um canal extravazor que reduziria o impacto”, comentou o prefeito Bachir Abbas (PP).

Em Guarapuava, na região central, um rio transbordou no distrito de Entre Rios, e provocou 20 destelhamentos na área urbana do município. Um muro desabou, mas ninguém se feriu.

Em Rio Bonito do Iguaçu, no sudoeste, a cobertura do silo da Cooperativa de Produtores de Sementes Coprossel ficou destruída. Outras cidades afetadas foram em Planalto e em Santa Izabel do Oeste, no sudoeste, com uma chuva de granizo danificandi o telhado das casas.

Em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, parte do teto de uma igreja caiu, além de árvores, tendas, placas, postes e toldos. Uma mulher bateu em uma árvore caída na BR-376 e foi encaminhada para o hospital em estado grave.

Já em Curitiba, uma grande árvore caiu e interditou por algumas horas as quatro faixas da Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no final da manhã desta quinta-feira. Ninguém saiu ferido, mas provocou uma confusão no trânsito. Outra ocorrência que chamou a atenção na capital, foi um raio que provocou um incêndio em uma residência.

