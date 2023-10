Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro matou quatro pessoas no km 110 da BR-116, no Contorno Leste, em Curitiba, na noite de sábado (21). As vítimas: duas crianças e duas mulheres, da mesma família.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dados preliminares apontam que um caminhão que dirigia no sentido São Paulo e estava carregado com estrutura metálica de torres de telecomunicação, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente em um Renault Kwid, que estava na pista sentido Curitiba.

Em seguida, o caminhão bateu na lateral de outro caminhão, que também estava na pista sentido Curitiba.

Foto: Divulgação/PRF

Vítimas

Dentro do carro havia cinco pessoas: três mulheres, um menino e uma menina, de aproximadamente 8 e 12 anos. As duas crianças e duas mulheres, que seriam avó e tia dos menores, morreram no local do acidente. Já a quinta vítima, que seria a mãe das crianças, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital do Trabalhador.

Além das vítimas que estavam no Kwid, o motorista do caminhão que atravessou o canteiro teve lesões e também foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador. O condutor do outro caminhão não ficou ferido.

Os dois motoristas fizeram o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para ingestão de álcool. Eles foram levados para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), onde prestaram depoimento.

Reta e tempo nublado

Foto: Divulgação/PRF

Segundo a PRF, o tempo no local estava nublado e a rodovia era uma reta. Não foi possível verificar a velocidade do caminhão que invadiu a contramão, pois o disco tacógrafo dele estava vencido.

A Polícia Científica do Paraná foi até o local do acidente e fez uma análise. Um laudo pericial será produzido para apurar as causas do acidente. Os veículos envolvidos foram levados para um pátio conveniado da PRF.

