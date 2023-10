Curitibano compra Ligeirinho e transforma ônibus em ‘hotel de luxo’

Você sabia que é possível se hospedar em um ônibus em Curitiba? Quem procura uma acomodação diferente na capital paranaense pode se interessar em conhecer um ligeirinho, que está ‘estacionado’ em meio a natureza e esconde uma verdadeira surpresa no interior. O veículo que foi totalmente reformado está disponível para hospedagem pela plataforma do Airbnb.

A ideia de comprar um ônibus e transformar em uma espécie de casa foi do fotógrafo e curitibano Lucas Ostroski, de 27 anos. Ele queria investir em uma hospedagem que fugisse do padrão e decidiu usar o veículo depois que comprou e se mudou para um terreno grande junto com o amigo Maicon Livi. “Ai eu pensei em um ônibus, já que a chácara fica em Curitiba”.

O ônibus está nos fundos de uma grande área no bairro Umbará. Como o local é cheio de araucárias, árvore símbolo de Curitiba e do Paraná, ele resolveu chamar o espaço de Araucania, que significa araucária em espanhol. Com a aquisição do ônibus e as reformas, o valor total investido por Lucas foi de aproximadamente R$ 150 mil.

LEIA TAMBÉM:

>> Balada Angel´s Flight foi sucesso absoluto em Curitiba; relembre e veja fotos da época

>> Festa em parque de Curitiba vai ter espaço kids, food trucks e mais atrações; confira

Todas as áreas do antigo veículo foram aproveitadas e quem entra no espaço até esquece de que se trata de um ligeirinho. A casa conta com cozinha, banheiro, sofás e uma cama grande. Além disso, as plataformas elevadas do veículo foram reaproveitadas e transformadas em duas varandas.

Ao lado do ônibus também tem um espaço com uma banheira de hidromassagem, churrasqueira e mesa, para os hóspedes que desejarem aproveitar o ar livre. Como a área foi comprada recentemente, Ostroski explica que eles ainda estão arrumando o restante da chácara. “Eu morava em apartamento e vim para o mato. Mas eu sempre gostei da ideia de morar em uma chácara, então juntou dois sonhos realizados”, brinca.

Ônibus recebe vários hóspedes de Curitiba

O objetivo do negócio é atender casais, que normalmente se hospedam por um ou dois dias. Também são aceitos cachorros e outros animais de estimação que fazem parte da família dos clientes.

O proprietário do novo empreendimento afirma que além de estar satisfeito com a transformação do ônibus, também está feliz com o resultado positivo dos hóspedes. “Até agora, a grande maioria são pessoas de Curitiba mesmo, mas por exemplo, na semana passada tinha gente de São Paulo. Nesse final de semana vem do Rio Grande do Sul. Então tá vindo gente do Brasil inteiro para cá”.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Amigos levaram quatro meses para transformar ônibus ligeirinho em casa

Depois de ter a ideia da acomodação, Ostroski contou para o amigo Maicon e os dois embarcaram na aventura de repaginar um ônibus ligeirinho. “Eu sempre falo que eu idealizei e o Maicon, que trabalha comigo e é fotógrafo também, que realizou. Porque ele que colocou a mão na massa para fazer mesmo as coisas”, conta.

Com o auxílio de amigos e parentes, a dupla realmente colocou a mão na massa. Foram eles que fizeram praticamente tudo: colocaram os pisos, fizeram os móveis, as cortinas e toda a decoração. “Foi 89% artesanal o processo. Só o banheiro que envolvia outras coisas bem mais complicadas que foi feito por terceiros, mas o resto foi tudo nós”, afirma o fotógrafo.

Toda a reforma durou cerca de quatro meses. A dupla começou em 21 de maio e finalizou o trabalho no final do mês de agosto. “Quando a gente começou a fazer a transformação eu não imaginava que ia ficar da forma que ficou. Conforme foram evoluindo as etapas, nós fomos ficando surpreendidos (com o resultado)”, comenta Ostroski.

Os interessados em conhecer o Refúgio Araucania podem garantir uma diária o ônibus pelo Airbnb.

Você já viu essas??

Carreira! Concurso em cidade colada a Curitiba tem 170 vagas e salário de até R$ 6 mil Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? Empresa faz investimento milionário em novo parque industrial na Grande Curitiba