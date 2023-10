Tem festa no Parque Municipal Barreirinha neste sábado (21). O evento vai contar com Espaço Kids com brinquedos infláveis, feira de adoção de cães, apresentações culturais, food truck, ação de orientação de prevenção às drogas, de combate à dengue e vacinação. A Festa da Barreirinha é gratuita e acontecerá das 14h às 17h.

LEIA MAIS – Balada Angel´s Flight foi sucesso absoluto em Curitiba; relembre e veja fotos da época

O motivo da festa é comemorar e apresentar as obras de revitalização feitas no local. A ideia de realizar o evento surgiu em uma conversa entre o prefeito Rafael Greca e o vereador Leonidas Dias, que encaminhou uma emenda parlamentar de R$ 160 mil para a revitalização do Parque Municipal Barreirinha.

VIU ESSA? Fim de semana em Curitiba: seis atividades culturais e gastronômicas!

“Nosso papel é fomentar o uso dos espaços públicos da nossa cidade e esta é uma oportunidade para os curitibanos conhecerem a nova realidade do Parque da Barreirinha”, disse o vereador Leônidas Dias. Além do vereador, participam da organização festa a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Administração Regional Boa Vista e outras secretarias da prefeitura.

Novo asfalto e iluminação de LED

Novo asfalto no Parque da Barreirinha. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

O arruamento interno do parque recebeu asfalto novo em ações coordenadas por equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) ao longo de 1.300 metros.

LEIA AINDA – Paraná abre licitação milionária para “nova estrada” na Grande Curitiba

A revitalização abrangeu a área do estacionamento, na entrada da área de preservação, e foi o segundo investimento realizado neste ano no parque. Em janeiro o local recebeu melhorias e modernização no sistema de iluminação, com instalação de equipamentos em tecnologia LED.

Criado em 1959

Parque recebeu obras de revitalização. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Além de participar das festividades, o público também é convidado a conferir as belezas desta área verde de Curitiba. Criado em 1959 e entregue à população em 1972, o Parque Barreirinha apresenta a maior representatividade da fauna e flora da cidade. É também o local onde está uma das nascentes do Rio Bacacheri. A área de 275.380 metros quadrados fica na Avenida Anita Garibaldi, 6.100, no bairro Barreirinha.



Desde 2019, o parque é também a sede da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil, além de abrigar o Instituto Shogun, que em parceria com a Prefeitura oferece aulas de muay thai para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Feira e atividade dos idosos

O Parque Barreirinha é frequentemente usado pelo Grupo de Atividades Físicas dos Idosos das Unidades de Saúde Barreirinha, Santa Efigênia e Abaeté. São aproximadamente 100 idosos que aproveitam o local para atividades programadas ou em datas comemorativas e para quem as novas pistas serão um convite às práticas saudáveis de vida.



O novo asfalto do parque também beneficiará frequentadores da feira que acontece no estacionamento do parque, todas as quartas, das 15h às 20h.

Serviço

Festa da Barreirinha

Local: Parque Municipal Barreirinha – Av. Anita Garibaldi, 6100 – Barreirinha

Atrações: Espaço Kids com brinquedos infláveis, feira de adoção de cães, apresentações culturais, food truck

Horário: Das 14h às 17h

Evento gratuito

Você já viu essas??

Carreira! Concurso em cidade colada a Curitiba tem 170 vagas e salário de até R$ 6 mil Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? Empresa faz investimento milionário em novo parque industrial na Grande Curitiba