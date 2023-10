Quem está procurando uma atividade para fazer em Curitiba neste fim de semana pode incluir diversas atrações culturais e gastronômicas na agenda. No sábado (21) e domingo (22), a capital paranaense terá eventos de gastronomia com atrações nacionais e até promoções para agradar os pets.

Confira seis dicas para aproveitar o fim de semana em Curitiba:

Fórum Tutano

Um dos eventos aguardados pelos amantes da gastronomia, o Fórum Tutano é organizado pelo chef e empresário Beto Madalosso. O evento acontecerá no Museu Oscar Niemeyer, reunindo dezenas de profissionais da área com palestras, bate-papos, aulas-show e outras atividades.

Com presença da culinarista Bela Gil e de expositores e produtores locais, o Fórum Tutano celebra a variedade da boa gastronomia. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. Para mais informações sobre o evento, acesse o perfil oficial do Tutano Gastronomia no Instagram: @tutanogastronomia.

Street Jams no Lemí Bar

O gastrobar que fica no Centro de Curitiba terá um sábado (21) agitado com a Street Jams. A partir das 18h30, o Lemí terá DJs locais para embalar a noite. Pratos pedidos para dividir, como o Pan Tomaca, e sanduíches como o Katsu Sando, podem ser muito bem acompanhados pela criativa carta de drinks da casa, ou ainda por vinhos – em taça ou garrafa. O Lemí fica na Al. Augusto Stelfeld, 811 – Centro.

Oktober Raiz no Quermesse

A tradicional festa alemã ganha uma versão no Quermesse. No sábado (21) e domingo (22), o bar terá pratos típicos e promoções em cervejas. O destaque vai para o Pão de Bêbado Alemão, sanduíche de linguiça blumenau puxado no conhaque, queijo colonial catarinense derretido servido com batatas fritas. O Quermesse está na R. Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro.

Porktown no Bar do Açougueiro

O sábado (21) será todo dedicado ao porco no Bar do Açougueiro, no Água Verde. A casa realizará a primeira edição do Porktown, evento dedicado a cortes suínos. São opções que vão da pancetta ao joelho de porco, passando pela costelinha barbecue até porco no fogo de chão, com preços a partir de R$ 20.

Música ao vivo e cervejas artesanais completam o evento, que começará às 12 horas. O Bar do Açougueiro fica na Av. Dos Estados, 450 – Água Verde.

Festival do Polvo no Marcondes

O Festival do Polvo do Marcondes Cozinha Autoral, no bairro Cabral, entra na reta final, com os últimos dias para quem quiser aproveitar pratos exclusivos. A casa tem um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa a um valor fixo.

São três opções de prato principal: Polvo ao estilo oriental; Arroz Coldoso com polvo grelhado e linguiça artesanal ou Polvo à lagareira. O restaurante fica na R. Recife, 220 – Cabral.

Cookie é Bom Pra Cachorro na Cookie Stories

O fim de semana também é dedicado aos pets na Cookie Stories do Água Verde. Quem visitar a loja no sábado (21) e domingo (22) acompanhado do animal de estimação e comprar um cookie e uma bebida, ganha um cookie para o cachorro.

A ação Cookie É Bom Pra Cachorro é exclusiva desta loja, que fica na Rua Prof. Álvaro Jorge, 62. No sábado a loja funciona das 11h30 às 19h30 e, no domingo, das 13h30 às 18h30.

