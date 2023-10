Festival Bom Gourmet: entrada, prato principal e sobremesa por R$ 69,90

Aproveite a 18ª edição do Festival Bom Gourmet para saborear pratos exclusivos por um preço acessível. Vários restaurantes participantes oferecem o menu completo – com entrada, prato principal e sobremesa – por apenas R$ 69,90.

Não perca essa chance de experimentar novos sabores e se surpreender com a alta gastronomia curitibana. Ao todo, 80 restaurantes participam do evento, que acontece até o dia 29 de outubro.

Para conhecer os cardápios, ver fotos dos pratos servidos e cadastrar as notas fiscais, basta acessar o novo aplicativo (disponível para Android ou IOS) do Festival Bom Gourmet. Lá também é possível encontrar outras informações sobre os restaurantes, como horários de funcionamento, e interagir com app, criando filtros de especialidades, compartilhar menus e favoritar cardápios preferidos.

Conheça os restaurantes e faça sua escolha (clique no nome do restaurante e veja o menu completo)!

Anarco Restaurante – Batel

Bacareto Cucina e Pasta

Chez Margot

Donna Taça

Maccheroni Trattoria

O Fornão Pizzaria e Restaurante

Parma Bistrô

Pata Negra Bar y Cocina

Romeo Cucina

Veg e Lev

Para acompanhar as novidades do festival, acesse também o site (festivalbomgourmet.com.br) ou o Instagram (@festivalbomgourmet e @festivalbomgourmetcuritiba).

