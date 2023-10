Já está preparado para comer muito bem em outubro? O Festival Bom Gourmet chega a sua 18ª edição em Curitiba, com experiências gastronômicas únicas nos melhores lugares da cidade. De 6 a 29 de outubro, o maior evento gastronômico do Sul do país reúne 78 restaurantes, que vão oferecer menus completos – entrada, prato principal e sobremesa – a valores fixos de R$ 69,90, R$ 89,90 ou R$ 109,90.

A segunda edição do ano traz o que há de melhor na gastronomia curitibana, valorizando a sua diversidade étnica e cultural, com opções para todos os gostos: da culinária italiana à tailandesa, além de cardápios com frutos do mar, carnes e também pratos vegetarianos e veganos. Serão servidos menus de almoço ou jantar, de acordo com o funcionamento de cada restaurante.

No Paraná, o Festival Bom Gourmet é realizado há oito anos, com duas edições por ano na capital paranaense. O evento também já chegou ao Rio Grande do Sul, com três edições em Porto Alegre, duas em Balneário Camboriú e uma em Florianópolis. É um projeto campeão de público e de vendas, com cerca de 100 mil menus servidos anualmente, realizado pela Pinó, braço de inovação da Gazeta do Povo.

“O Festival Bom Gourmet é um sucesso, com tantas edições realizadas, graças às experiências únicas que proporciona – tanto para o público, que pode conhecer novas casas e sabores, quanto para os restaurantes, que recebem mais visibilidade e conquistam novos clientes”, explica a jornalista Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet Brasil.

A 18ª edição conta com o patrocínio das marcas Porto a Porto, Paganini, Gold Food Service, Dinho Distribuidora e The Singleton, além do apoio da NEX Energy. A campanha Junte e Troque é oferecida pela Dcor & Gift.

Novo app

Para conhecer os cardápios e ver fotos dos pratos servidos e cadastrar as notas fiscais, basta acessar o novo aplicativo (disponível para Android ou IOS) do Festival Bom Gourmet. Lá também é possível encontrar outras informações sobre os restaurantes, como horários de funcionamento, e interagir com app, criando filtros de especialidades, compartilhar menus e favoritar cardápios preferidos.

Para acompanhar as novidades do festival, acesse também o site (festivalbomgourmet.com.br) ou o Instagram (@festivalbomgourmet e @festivalbomgourmetcuritiba)..

Tiramissu, sobremesa do Romeo Cuccina. Foto: Letícia Akemi

Conheça os restaurantes do Festival Bom Gourmet

Afonso’s



Aish Baladi



Almakan



Anarco Restaurante – Batel

Anarco Restaurante – Mercado Municipal



Armazém 71 Cucina – Vino



Bacareto Cucina e Pasta

Badida Carnes Nobres – ParkShopping Barigüi

Badida Carnes Nobres – Sete de Setembro

Bar da Fábrica – Bastards

Bar do Victor

Baraquias – Jockey

Baraquias – Juvevê

Baraquias – Palladium

Boi and Beer – Cabral

Boi and Beer – Mercês

Bull Prime Carnes Nobres – Cabral

Bull Prime Carnes Nobres – Pátio Batel

Bull Prime Carnes Nobres – Silva Jardim

C’la Vie Restaurante

Cante Cozinha

Cantina do Délio – Batel

Cantina do Délio – Itupava

Cão Véio Curitiba

Catanzaro – Radisson Hotel

Cenacolo Restaurante & Eventos

Château de Gazon

Chez Margot

Coco Bambu – ParkShopping Barigüi

Coco Bambu – Shopping Crystal

Curry Pasta – Cozinha de Fusão

Donna Taça

Doppo Cucina

Emy by KAZUO

Euro Bistrô

Famiglia Fadanelli

Frères Gastronomia

Fun’iki Rooftop

Gianttura Ristorante

Grés Gastronomia & Empório

Ícaro – Casual Greek Food

Jangaroo – Fish & Meat

Jardim Secreto Gastronomia e Afetividade

Koré Qoya

La Mafia Trattoria

La Vaca Steakhouse – Shopping Mueller

La Vaca Steakhouse – Alto da XV

Le Rechaud – Crepes Et Fondues

Limoeiro Casa de Comidas

Maccheroni Trattoria

Malauí

Mangôo Restaurante

Nayme Culinária Árabe

Ninna Cozinha

Nuu Nikkei

O Fornão Pizzaria e Restaurante

Osteria da Paz

Ox Room Steakhouse

Paco Cocina y Bar

Paris 6 Bistrô

Parma Bistrô

Pata Negra Bar y Cocina

Pecorino- Shopping Muller

Pescara Cucina Italiana

Petiscaria do Victor

Pimenta Brasserie

Pobre Juan

Praça do Victor

Romeo Cucina

Scavollo

Spaccio RAR

ST 444 – Batel

Swadisht Traditional Indian Cuisine

Terra Madre

Thai Restaurante Tailandês

Tierra Del Fuego

Veg e Lev

Vindouro

Junte e Troque

Esta edição traz, mais uma vez, a campanha Junte Troque, com um conjunto de fondue petit exclusivo da Dcor & Gift. Para participar, basta baixar ou atualizar o app do festival e escanear as notas fiscais dos restaurantes participantes para acumular pontos.

Cada R$ 1,00 gasto equivale a 1 ponto na promoção e, a cada 300 pontos, o cliente ganha o conjunto de fondue na loja Dcor & Gift – localizada dentro do Shopping Crystal, na R. Comendador Araújo, 731, piso L2, loja 255 – entre os dias 06 de outubro e 14 de novembro ou enquanto durar o estoque.

Pode ser realizada apenas uma troca por CPF.



