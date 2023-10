A comédia “O Auto da Farsa” chega ao palco do Teatro Bom Jesus, no Centro de Curitiba, para proporcionar muitas risadas ao público. A peça apresentada pelo Grupo de Teatro FAE é dirigida por Delrei Diogo e foi adaptada das obras “O Auto da Compadecida” e “A Farsa da Boa Preguiça” do paraibano Ariano Suassuna.

A peça conta as embrulhadas dos dois amigos João Grilo e Chicó que usam sua astúcia para lidar com as injustiças e a hipocrisia em Taperoá. Ali, Nevinha busca convencer o poeta Joaquim Simão a trabalhar, enquanto é cobiçada pelo Major Antônio Morais, cuja esposa, Clarabela, tenta seduzir o poeta. É uma comédia super divertida que explora o sertão nordestino, a alegria de seu povo e a sua cultura!

As apresentações estão agendadas para o próximo fim de semana, nos dias 06 (sexta) e 07 (sábado) de outubro, às 20h30, e dia 08 de outubro (domingo), às 19h30, no Teatro Bom Jesus.

ATENÇÃO! A entrada para o espetáculo é uma doação de um pote de doce de leite pastoso ou um pacote de ração para animais, sem necessidade de fazer reservas ou comprar ingressos antecipadamente.

Todas as doações arrecadadas serão destinadas a ações no final do ano da Pastoral da FAE em ONGs, instituições parceiras e a abrigos de animais parceiros, tornando esta experiência no teatro não apenas divertida, mas também solidária.

O elenco é formado por André Alquer, Carol Rehme, Felipe Hollanda, Gabriel Wood, Giovana Oliveira, Isabella Renata, Jhonny Ferri, Julia Kretschek, Júlia Ludvig, Julia Schneider, Lola Alves, Luíza Maria, Marcos Adric, Maria Eduarda Rivabem, Mariana Berbetz, Rodrigo Pinheiro, Talita Delponte, Thiago Dias e Victória Heloise. A peça conta ainda com o apoio de Augusto Alberton, Gustavo Betim, Isabelle Sasi, Mariana Borges e o Núcleo de Extensão Universitária da FAE.

Para obter mais informações sobre “O Auto da Farsa”, siga o grupo no Instagram: @teatrofae. O Teatro Bom Jesus fica na Rua 24 de Maio, 135 – Centro

