Pequeno Cotolengo promove bazar com produtos apreendidos da Receita Federal

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo promove o Bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal nos dias 06 e 07 de outubro. São eletrônicos, brinquedos, celulares, roupas e cosméticos, como maquiagens e perfumes importados. O Bazar segue as regras da Receita Federal.

O atendimento será por ordem de chegada, as senhas serão distribuídas das 8h às 16h. O Bazar será aberto para compras das 9h até às 17h. O ingresso custa R$5, que podem ser pagos em dinheiro ou PIX.

As compras serão feitas apenas mediante apresentação do CPF ou CNH (original, cópia autenticada ou eletrônico). O limite é de R$1.500 (um mil e quinhentos reais) por pessoa. Caso o produto esteja acima deste valor, a compra será limitada a apenas este bem. A quantidade de artigos iguais também é restrita. A entrada será de 15 pessoas por vez, que terão 20 minutos para escolher os produtos. Não será permitido a entrada de menores de 18 anos.

Os itens não poderão ser testados, não possuem garantia, nem são passíveis de troca. O pagamento pode ser feito em dinheiro, PIX, cartão de débito ou crédito, nesse caso, o parcelamento será feito em até cinco vezes, com valor mínimo de R$100 a parcela. Os participantes não poderão entrar com bolsas, e a Organização vai disponibilizar armários para guardar os pertences.

Todo o valor arrecadado com o Bazar de produtos apreendidos pela Receita Federal será revertido para manter o atendimento de 240 pessoas com múltiplas deficiências, em mais de 22 especialidades e áreas de atuação, além de acolhimento e educação. O trabalho realizado pelo Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo é totalmente gratuito para seus Assistidos e mantido através de doações.

Bazar do Pequeno Cotolengo

Data: Dias 06 e 07 de outubro

Funcionamento: das 9h às 17h.

Local: Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo

Endereço: Rua José Gonçalves Júnior, 140, Campo Comprido, Curitiba-PR.

Entrada: R$5,00 (dinheiro ou via PIX).

Compras: Valor máximo de R$1.500 por CPF

