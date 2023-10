Nesta quarta-feira (04), o Grupo Muffato inaugura sua primeira loja em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Sob a bandeira do Max Atacadista, chega com o conceito de atacarejo completo, trazendo preços de atacado direto ao consumidor final.

A partir das 8h da manhã, a diretoria recebe autoridades, clientes e convidados para o corte da fita e um café da manhã com produtos de fornecedores parceiros, seguido de tour pela loja, degustações e muitas ofertas de inauguração.

O empreendimento tem acesso privilegiado, pela rua Padre Natal Pigato, 362, bem perto da avenida Arlindo Chemim, logo na entrada principal da cidade. O prédio tem mais de 15 mil m2 de área construída, com amplo estacionamento coberto e mais de 14 mil itens.

Além dos preços baixos, o Max promete conforto a famílias e comerciantes, com facilidades que incluem frios porcionados, ampla adega, bazar e rotisseria. Os clientes poderão contar com produção própria na padaria, incluindo pães fresquinhos.

O Max de Campo Largo também vai oferecer atendimento personalizado no balcão do açougue, além da praticidade dos cortes especiais da Muffato Foods. O cliente conta ainda com deliciosos produtos de confeitaria e um hortifrúti cheio de frescor, com frutas, verduras e legumes de qualidade, sem falar na beleza e variedade da floricultura.

O layout é moderno e inovador, conversa com o cliente e traz conforto visual. Além disso, há um cuidado com sustentabilidade, por meio do aproveitamento de luz natural, uso de led e refrigeradores de última geração que somam à eficiência energética e melhor conservação dos alimentos. O empreendimento já está gerando mais de 350 postos de trabalho, além de movimentar toda a cadeia produtiva no setor de alimentos.

De acordo com o diretor do Grupo Muffato, Everton Muffato “estamos trazendo para Campo Largo o que há de melhor, com preços baixos e competitivos, facilitando o orçamento das famílias e empreendedores”. Ele acrescenta que “a cidade é um importante polo de desenvolvimento na Região Metropolitana de Curitiba e merece investimentos como este, do Max Atacadista, que gera empregos e impulsiona negócios”.

Em Campo Largo, o Max Atacadista contará com uma alameda, no conceito Muffato Malls (@muffatomalls, no Instagram), que traz ganhos para clientes e parceiros. Entre os serviços há cafeteria, loja de eletrônicos, máquina de pelúcias e quiosques.

Funcionamento: Segunda a sábado das 7h às 22h. Domingos e feriados: 8h às 21h.

