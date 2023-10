As obras da nova sede da Rua da Cidadania CIC, na Cidade Industrial de Curitiba, estão avançando. De acordo com a prefeitura da capital, o empreendimento na Rua Orlando Luís Lamarca, na Vila Nossa Senhora da Luz – conjunto habitacional mais antigo da cidade – está com 80% da fundação já concluída e em início da execução da laje do primeiro pavimento. Veja fotos abaixo!

O investimento na nova estrutura é de R$ 41 milhões, proveniente de recursos próprios do município. A conclusão da obra está prevista para o segundo semestre de 2024.

Atualmente, a construção já contempla a concretagem de 1.450 metros quadrados, equivalente a 30% da área do primeiro pavimento. Até o final de outubro, está prevista a concretagem adicional de 1.297 metros quadrados de laje, alcançando 50% da estrutura horizontal do primeiro dos dois pavimentos da edificação.

Foto: Ricardo Marajó/SMCS

O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, destaca a importância da nova rua da cidadania na descentralização dos serviços municipais, para beneficiar moradores dos bairros CIC, São Miguel, Augusta e Riviera. “É um investimento que reflete nosso compromisso e zelo em levar serviços públicos mais próximos dos cidadãos. Estamos ansiosos para oferecer uma estrutura moderna que atenda às necessidades da nossa comunidade.” diz Pimentel.

Em cada pavimento

No pavimento térreo, que está sendo concretado, com acesso principal pela Rua Orlando Luís Lamarca, ficarão os espaços descentralizados das secretarias municipais para atendimento aos cidadãos, a área de administração, copa e refeitório para servidores, salas de reuniões e áreas de apoio.

Já o pavimento inferior, com acesso direto pela Rua Davi Xavier Silva, servirá à área de estacionamento coberto, áreas de apoio, espaço para a Guarda Municipal, além de área esportiva com quadra de esportes, vestiários, salas multiusos, sala de ginástica, sala de musculação e áreas de apoio.

O cronograma da concretagem depende das condições do tempo, não pode ser realizada nos dias de chuva. “Paralelamente à concretagem, as equipes trabalham na finalização da fundação, incluindo a execução de estacas, blocos e baldrames”, afirma o secretário municipal de Obras Públicas (Smop), Rodrigo Rodrigues.

Energia limpa

Coordenadas pelo Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), as obras seguem um projeto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), com ênfase no reaproveitamento energético e na geração de energia limpa.

A nova estrutura incluirá a captação de energia solar por placas fotovoltaicas instaladas na cobertura e um sistema de reservatório para o reuso da água da chuva. “Esta obra é um marco em inovação e sustentabilidade. Estamos construindo não apenas um prédio, mas um futuro mais eficiente e ecológico para Curitiba.”, completa Rodrigues.

Antigo ginásio

A construção, com três pavimentos, ocupará o espaço do antigo ginásio de esportes CSU, na Cidade Industrial, aproximando os serviços públicos de mais de 206.342 moradores dos quatro bairros que formam a regional.

Além de fornecer uma nova estrutura administrativa para serviços municipais próximos aos cidadãos, a obra também revitalizará um espaço anteriormente degradado e subutilizado. O antigo ginásio será adaptado para atender às novas demandas de atividades esportivas e de lazer.

Com uma área construída total de 14,5 mil metros quadrados, dos quais 8,8 mil metros quadrados serão destinados à ala de atendimento da rua, além de subsolo com 5,7 mil metros quadrados para estacionamento e serviços gerais, a nova sede promete oferecer uma infraestrutura completa e moderna.

Integração de equipamentos

A Rua da Cidadania da CIC vai integrar os equipamentos públicos existentes na região, entre eles o Farol do Saber Frei Miguel Bottacin, o Cras Nossa Senhora da Luz e a Escola Municipal Albert Schweitzer, a Unidade de Saúde Nossa Senhora da Luz e o Teatro da Vila.

Haverá uma ligação de pedestres desde a Rua da Cidadania até a estação Pedro Gusso, numa extensão de 250 metros, para atender tanto os usuários da Rua da Cidadania como o campus da UTFPR, localizado na antiga fábrica da Siemens. Uma linha circular de micro-ônibus fará a ligação da Rua da Cidadania ao Terminal CIC-Sul.

O engenheiro fiscal da obra pela Smop, Leandro Guerini, afirma que tem sido um desafio construir a edificação no terreno cercado pelos outros equipamentos. É como encaixar o novo edifício no local. “A construção ocupa quase que a totalidade do espaço destinado à obra”, diz Guerini.

Segundo a prefeitura, também houve necessidade de alteração nas vias locais, que por serem muito estreitas não comportavam a movimentação dos equipamentos e, à época inicial dos trabalhos, a realização de ensaios de solo e análises profundas para confirmar a capacidade de suporte da estrutura.

Sedes próprias

Com a nova unidade, as dez administrações regionais vão contar com sedes próprias. A Administração Regional da CIC funciona atualmente na Rua Manoel Waldomiro de Macedo, 2.470, em um imóvel alugado. De acordo com administrador regional Raphael Keiji Assahida, a nova sede também promoverá melhores condições de trabalho aos servidores.

