Os 50 novos conselheiros tutelares de Curitiba foram eleitos neste domingo (1º), pelos moradores da capital. Estes conselheiros vão trabalhar pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes, na gestão 2024-2027. A eleição foi realizada das 8h às 17h, em dez locais de votação, um em cada regional da cidade, e segundo a prefeitura, ocorreu sem ocorrências graves. O processo de escolha contou com 154 candidatos. Veja lista com os nomes dos eleitos abaixo.

A presidente do Comtiba e da Comissão Eleitoral, Cristiane Faria Honório, considerou a eleição positiva. “Tivemos um processo de escolha que transcorreu dentro da normalidade, com situações pontuais que foram registradas em ata e que serão analisadas pelo Comtiba”, explicou.

Prazo para recursos

O resultado da eleição é provisório, conforme a prefeitura de Curitiba, pois após a divulgação inicial, há um prazo de dois dias para recursos e outros cinco dias para análise dos pedidos. Somente depois desse processo será publicada a homologação final dos resultados no Diário Oficial do município pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (Comtiba).

A apuração dos votos foi realizada na sede da Fundação de Ação Social (FAS), onde servidores do município e conselheiros do Comtiba fizeram a conferência das atas e boletins de urnas das 298 seções. Os dados foram inseridos em um sistema criado pela Secretaria da Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação da Prefeitura de Curitiba.

A verificação dos votos teve início às 19h, depois que os envelopes lacrados de cada regional chegaram à FAS, e só terminou às 24h. Todos o trabalho foi acompanhado por representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Defensoria Pública e Procuradoria do município.

Foram usadas na eleição 298 urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Salário de R$ 5.961,02

Muitos candidatos e fiscais acompanharam a apuração, que foi divulgada simultaneamente em dois telões, instalados no prédio do Liceu de Ofícios.Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo encarregado de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. É composto por cinco membros titulares e seus suplentes, que devem ter dedicação exclusiva. O salário do conselheiro tutelar é de R$ 5.961,02.

Para o funcionamento, os dez Conselhos Tutelares de Curitiba contam com o apoio administrativo a Prefeitura.

Conheça os novos conselheiros tutelares e seus suplentes aqui.

Regional Bairro Novo

Gilson

Marisa Montaldi

Eliane Santos

Marquinhos Cardoso

Jéssica Fonseca

Regional Boa Vista

Diana Gaveliki Gama

Isis

Loacir Santos

Leoni Juk Santos

Suelem

Regional Boqueirão

Amanda Canatto

Sueli Bonotto

Professora Simone

Bethe

Marili Nabosne

Regional Cajuru

Elaine Figueira

Professora Lory

Valeria

Valter Assis

Isis do Povo

Regional CIC

Terezinha

Edivaldo Ferreira

Mari Felipak

Koka

Angela Costa

Regional Matriz

Gislene Gouvea

Leani D Angelis

Professora Lekinha

Telma Mello

Solange Colnaghi Ribeiro

Regional Pinheirinho

Raul

Claudete

Mirian Peniche

Sandra Palma

Jucimara

Regional Portão

Susana Vianna

Luzia Nunes

Marilai

Pastora Joice

Pastor Xixo

Regional Santa Felicidade

Márcia Silveira

Priscila Guimarães

Sergio Libel

Inez Fantin

Eliane

Regional Tatuquara

Ivone Damazo

Ivaneide Borges

Karina Ribeiro

Elyzabet

Daiane Kehl

