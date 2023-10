A fábrica da Caterpillar, localizada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), parou a linha de produção na tarde de sexta-feira (29) para comemorar 20 anos de funcionamento. A unidade é parte do grupo internacional líder mundial de equipamentos e motores para a agricultura, construção e mineração, turbinas industriais a gás e locomotivas.

A unidade, instalada em 2003 na capital paranaense, produz motores para os setores agrícola, de construção e geração de energia que são exportados para Ásia, Europa e Américas, contribuindo para Curitiba ser referência em tecnologia.

O prefeito em exercício Eduardo Pimentel participou da celebração exaltando a força da CIC, que este ano completou 50 anos com 20 mil empresas e 80 mil empregos.

250 funcionários

Em Curitiba, a fábrica conta com uma equipe de 250 funcionários. Em agosto, o grupo chegou à marca de 375 mil motores produzidos.

“É com muito orgulho que celebramos hoje todas as transformações que passamos desde 2003, com conquistas importantes. Investimentos em tecnologia, inovação e compromisso com a sustentabilidade permitiram que, desde 2009, produzíssemos motores dentro dos requisitos de emissões de carbono atualmente vigentes no Brasil e homologados para operar com combustíveis de baixa intensidade”, ressaltou o gerente geral da fábrica em Curitiba, Rodrigo Chibior.

A unidade curitibana também soma o recorde de 18 anos consecutivos sem acidentes de trabalho com afastamento e as ações de apoio social à comunidade local, como o suporte financeiro ao Hospital Erasto Gaertner, via leis de incentivo.

Fundada em 1932 em Peterborough (Reino Unido) e há 70 anos no Brasil, com unidades em quatro estados, a Caterpillar somou US$ 59,4 bilhões em vendas e receitas no ano passado.

