Maior parque dos dinossauros do Brasil inaugura em Balneário Camboriú

Com 30 mil m² de área exclusiva em um terreno de 100 mil m², o maior parque dos dinossauros do Brasil inaugurou no dia 23 de setembro, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Chamado de Aventura Jurássica, o espaço conta com mais de 100 dinossauros em tamanhos originais.

De acordo com o Grupo Oceanic, responsável pelo parque, a maior parte dos dinossauros é animatrônico, ou seja, eles se movimentam e rugem, trazendo mais emoção para a experiência. De todos os exemplares o maior é Argentinossauro com 35 metros de comprimento e dez metros de altura.

O parque foi criado para que o visitante possa percorrer todos os períodos da Era Mesozóica: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Ou seja, do surgimento até a extinção dos dinossauros. Neste caminho a cenografia e a vegetação evoluem junto com os dinossauros. O passeio não tem tempo limitado.

Além dos animais em tamanho real, o parque tem centro vulcânico com exposição de fósseis originais, cinema interativo, playground indoor, área para festas e eventos e loja temática. Além de trilhas com animais, passeio de barco em rio artificial, tirolesa, arvorismo, labirinto, playground outdoor, área para descanso, restaurante temático e estacionamento exclusivo.

Valor do ingresso

Para visitar o parque, o ingresso inteiro custa R$ 99,90 e a meia-entrada é R$ 49,90. As opções de ingresso gratuito são válidas para os seguintes públicos:

Crianças de 0 a 4 anos, mediante a apresentação da identidade ou certidão de nascimento original. (Não válido para grupos)

Aniversariante no dia do aniversário mediante a comprovação.

PCD e PNE (Pessoas com Necessidades Especiais) têm gratuidade mediante a comprovação. Acompanhantes só terão direito a meia-entrada caso na carteirinha esteja especificado que necessita de acompanhamento.

Policiais Civis e Militares, Bombeiros, Marinha e Exército, do estado de Santa Catarina, mediante a comprovação.

Guarda Municipal e Agente de Trânsito de Balneário Camboriú, mediante a comprovação.

Já as opções de meia-entrada são permitidas para o seguintes públicos:

Crianças de 5 a 12 anos deverão apresentar a identidade RG para comprovação da meia-entrada.

Pessoas acima de 60 anos deverão apresentar a identidade RG para comprovação da meia-entrada.

Estudantes deverão estar com a carteira de estudante on-line ou física padronizada nacionalmente conforme a lei 12.933/2013, ou atestado de matrícula atualizado on-line ou física. (Válido para estudantes em todo território nacional).

Professores devem estar com o holerite/contracheque, on-line ou física, atualizado e documento com foto no dia da visita para comprovação. (Válido para professores em todo território nacional).

Doadores de sangue é necessário apresentar a carteirinha de doador, mais comprovação de regularidade de doação no ano vigente e documento com foto. (Válido somente para doadores de sangue de Santa Catarina).

Policiais Civis e Militares, Bombeiros, Marinha e Exército, de outros estados é necessário a apresentação da funcional ou holerite como comprovação.

Não é permitida a entrada de animais, exceto cão guia com comprovação.

A Aventura Jurássica possui uma tirolesa que é cobrada à parte. O valor do ingresso custa R$ 59,90.

Horário de funcionamento

A Aventura Jurássica funciona de domingo a sexta, das 9h às 18h, com entrada até às 16h. Sábados e Feriados, das 9h às 19h, com entrada até às 17 h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site do parque.

O parque fica na Rua Aqueduto, 360, no bairro Estados, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina.

Para mais informações acesse @aventurajurassicaoficial

