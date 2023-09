O edifício Triumph Tower, um prédio gigante com mais de 500 metros de altura que será construído em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, entrará na lista dos maiores do mundo, por vários motivos. Seja pela altura ou como grande fonte de arrecadação ao município, futuro imóvel já chama a atenção por seus números.

A prefeitura estima o valor de R$ 120 milhões para a outorga do Triumph Tower. A construtora responsável mantém sigilo os detalhes do projeto, mas já se sabe que a torre, na Barra Sul, terá 544 metros de altura e 105 andares. Com essas características, o prédio residencial ficará atrás apenas do Burj Binghatti Jacob & Co Residences, em Dubai. O processo de aprovação avançou internamente, já existindo pré-análise aprovada.

A ideia de Balneário Camboriú é avançar no projeto do novo modelo de outorgas. A prefeitura enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que concede outorga diante do potencial construtivo.

