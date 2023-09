Calor que parece o das praias da Bahia, mas que é demais para muitos curitibanos. Com a temperatura passando dos 30ºC, com certeza você ouviu alguém dizer que está com saudade do friozinho ou ainda, a expressão “tá demais para a gente”. Nos últimos dias, a pergunta que muitos estão se fazendo é sobre a permanência do calorão nesse começo de Primavera. Afinal, vai ficar quente assim em Curitiba até quando?

LEIA MAIS – Passinhos dos anos 80 estão de volta! Grupo Flashback faz sucesso em Curitiba

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), os próximos dias ainda serão de calor intenso. A média segue passando dos 30ºC. A boa notícia para os “friorentos” é que na quinta-feira (28), a temperatura vai cair bastante na capital, se comparada aos dias atuais. A mínima deve ficar próxima dos 10ºC, ou seja, uma amplitude térmica acentuada, algo que pode complicar a saúde das pessoas.

LEIA AINDA – Restaurantes ao ar livre em Curitiba: 7 dicas para aproveitar o calor

Para o padrão curitibano de temperatura, a sexta-feira (29) também vai seguir agradável, mas o calor já voltará no próximo fim de semana, com temperaturas quase batendo novamente nos 30ºC.

VIU ESSA? Agosto de 2023 registrou novo recorde de alta temperatura global

Alerta de Tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu alerta amarelo para a possibilidade de tempestade em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná válido deste domingo (24) até a manhã de segunda-feira (25). Segundo o aviso, há chance de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes