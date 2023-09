Restaurantes ao ar livre em Curitiba: 7 dicas para aproveitar o calor

Para aproveitar a raridade de um fim de semana quente em Curitiba, ir a restaurantes e bares ao ar livre é uma boa opção para quem quer curtir o calor neste sábado (23) e domingo (24).

Pensando nisso, a Tribuna listou sete opções para você aproveitar o sol com bons pratos e drinks refrescantes. Confira:

LEIA TAMBÉM:

>> OktoberEssen em Curitiba: ingressos já estão disponíveis

>> Rota Gastronômica de Pinhais ganha novo integrante; conheça todos eles

Ópera Arte

Essa opção reúne gastronomia, ar livre e um dos principais pontos turísticos de Curitiba. O Ópera Arte fica na Ópera de Arame, no bairro Abranches. Além dos curitibanos, o espaço também é uma ótima pedida para turistas que estão conhecendo a cidade.

O restaurante conta com petiscos, sanduíches, massas, risotos e pratos para compartilhar. Também tem diversos drinks para quem quer se refrescar. Em alguns dias, o Ópera Arte possui apresentações de música.

A Caiçara

Calor combina com praia. Mas quem não está no litoral curtindo o mar, pode, pelo menos, se saborear com a culinária litorânea do restaurante A Caiçara. O estabelecimento fica na rua Dr. Claudino dos Santos, no centro de Curitiba, e funciona das 12 horas às 23 horas no sábado e das 12 horas às 16 horas no domingo.

Opções como ceviche, camarão, peixe, moqueca e até mesmo barreado estão no cardápio.

Casa Portfolio

Cultura e gastronomia: é isso que a Casa Portfolio, no Juvevê, reúne. O centro gastronômico está na Rua Alberto Folloni, 634 e funciona das 8 horas às 22 horas no sábado e das 9 horas às 19 horas no domingo.

O espaço tem pratos individuais e cafés, além de exposição de arte e, de vez em quando, lançamentos de livros.

Cave Maria Vinheria

Vinhos branco e rosé combinam com o calor e são uma boa pedida para quem quer uma bebida refrescante. Quem procura um local em Curitiba para aproveitar essa dupla, pode conhecer a Cave Maria Vinheria, na rua Gutemberg 585, no Batel.

O estabelecimento conta com um jardim onde a galera pode sentar em bancos e cadeiras para curtir o tempo bom com uma taça de vinho na mão. O espaço também serve petiscos e tem música ao vivo. Neste sábado (23) tem blues a partir das 16 horas. Já a programação de domingo (24) conta com rock acústico às 15h30.

Souq Curitiba

A quinta opção para curtir o calor em um local aberto é o espaço gastronômico Souq Curitiba, na Avenida Iguaçu, 4399, no bairro Vila Izabel. Com várias mesas e bancos ao ar livre, o estabelecimento possui diversas opções de comidas, doces e bebidas.

É possível encontrar carne, massa, porções, cervejas artesanais, vinho e drinks. O Souq tem estacionamento pago e espaço kids.

Choripan

Linguiças picantes servidas com chope e drinks em um espaço casual e com mesas ao ar livre. Esse é o conceito do Choripan, que tem quatro unidades em Curitiba: Tapajós, Getúlio, Champagnat e Ahú.

Especializado na culinária argentina, o prato mais conhecido da casa é o sanduíche latino Choripan. Estão disponíveis vários sabores de linguiça, além de chopes especiais, drinks e sobremesas.

Rock Pizza Roll

Também é possível aproveitar o calor de Curitiba com uma boa música. O Rock Pizza Roll, no bairro Rebouças, tem pizza, chopes, drinks e muito rock. O espaço é amplo e possui várias mesas e bancos espalhados em uma varanda.

As pizzas levam o nome de grandes bandas e artistas do rock and roll. O bar fica na rua Chile, 1651 e funciona das 12 horas até meia-noite no sábado e das 12 horas às 20 horas no domingo.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes