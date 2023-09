OktoberEssen em Curitiba: ingressos já estão disponíveis

Os ingressos para a OktoberEssen 2023 de Curitiba já estão disponíveis. Promovido pelo Essen Biergarten, o evento acontecerá no Centro Cívico entre 27 de outubro e 29 de outubro. O valor dos ingressos varia de R$ 35 a R$ 290 e estão disponíveis para compra on-line.

Chamada de OktoberEssen, a festa durará três dias e contará com cultura e música alemã, comidas típicas e tradicionais jogos germânicos. Quem estiver usando trajes típicos, garantirá um copo de chope de 500 ml.

Na sexta-feira (27), o evento será das 17 horas até a meia-noite. Já no sábado (28) e domingo (29), as festividades começarão às 12 horas e terminarão meia-noite.

Confira a programação dos três dias de OktoberEssen:

Sexta-feira, 27 de outubro

17h – 18h: Dança Típica e DJ Danilo

19h – 20h: Banda Alemã D’Fiebes

20h – 21h: Dança Típica

21h – 00h: Dj Danilo

Sábado, 28 de outubro

12h – 13h: DJ Danilo

13h – 14h: Dança Típica

15h – 18h: Banda Alemã Heimat Musikanten – Quinteto

18h – 20h: Banda Funk Pero No Mucho

20h – 21h: Dança Típica

21h – 00h: DJ Danilo

Domingo, 29 de outubro

12h – 13h: DJ Danilo

13h – 14h: Dança Típica

15h – 18h: Banda Alemã Sonatas Blasmusik

18h – 20h: Banda Blokinho

20h – 21h: Dança Típica

21h – 00h: DJ Danilo

Além das festividades culturais alemãs, a Oktoberfest de Curitiba terá espaço gratuito para crianças e a área externa será pet friendly.

Os ingressos são sociais, ou seja, todos podem comprar meia-entrada e levar um quilo de alimento não perecível no dia da festa. As doações serão enviadas para uma instituição social.

Regulamento dos ingressos da Oktoberfest de Curitiba

Considerando o caráter beneficente deste evento, os valores dos ingressos e as condições para o acesso ao evento são as seguintes:

i) Isenção: Apenas para menores de 12 anos, acompanhados dos seus representantes legais, portanto documento de identificação oficial com foto.



ii) Inteira sexta feira (R$ 70) e inteira sábado e domingo (R$ 90): Maiores de 18 anos que não optarem por contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível;



iii) Meia-entrada sexta-feira (R$ 35) e meia-inteira sábado e domingo (R$ 45): Maiores de 18 anos que contribuírem com a doação de 1kg de alimento não perecível, no dia do evento;

iv) Meia-entrada sexta-feira (R$ 35,00) e inteira sábado e domingo (R$ 45): Estudantes, Idosos, Pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes (Lei nº 12.933/2013 e Decreto nº 8.537/2015); Doadores de sangue (Lei Estadual nº 13.964/2002); Professores da rede pública e particular de ensino (Lei Estadual nº 15.876/2008), e; Portadores de câncer (Lei Estadual nº 18.445/2015), pois correspondem a exigências legais.

A documentação necessária a comprovar o direito à meia-entrada são as seguintes:



• Estudantes: Carteira de Identificação Estudantil constando nome completo e data de nascimento, foto, grau de escolaridade e nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado ou documento fornecido pela instituição de ensino;

• Idosos (superior a 60 anos): documento de identificação oficial com foto;



• PCD (Pessoa com deficiência): Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da pessoa com deficiência ou Documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013;



• Jovens de baixa renda: devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), cuja renda familiar mensal seja de até 2 salários mínimos;



• Doadores de Sangue: documento oficial expedido pela Secretaria de Estado de Saúde;

• Professores: comprovante de vínculo empregatício com a instituição de ensino e documento oficial de identificação;



• Portadores de Câncer: atestado médico contendo a Classificação Internacional da Doença (CID).

O Essen Biergarten fica na rua José Sabóia Cortês, 358, no bairro Centro Cívico, em Curitiba.

