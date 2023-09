Rota Gastronômica de Pinhais ganha novo integrante; conheça todos eles

O Restaurante Marias é o mais novo integrante da Rota Gastronômica de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Com essa nova adesão, assinada no dia 31 agosto, agora são doze os estabelecimentos que integram a iniciativa. Veja a lista completa no final desta matéria.

Criada em fevereiro de 2022, por meio do decreto municipal nº 183/2022, a Rota Gastronômica de Pinhais foi adotada como política pública de apoio ao segmento das atividades de bares, restaurantes e congêneres, instalados no município. Tem como objetivo fortalecer o setor da gastronomia e impulsionar o turismo na cidade.

+ Rango Barateza: 30 sorvetes para experimentar em sorveteria tradicional de Curitiba!

Mais informações podem ser obtidas em contato com a Gerência de Turismo, pelo telefone (41) 98888-4889, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h, bem como presencialmente, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na Av. Ayrton Senna da Silva, 2842 – bairro Estância Pinhais.

Novo integrante

O Restaurante Marias foi inaugurado em julho de 2015, a partir do desejo de seu proprietário, que sentiu a necessidade de um restaurante por quilo aconchegante, com comida de qualidade e atendimento diferenciado.

+ Veja mais: Piscinas para curtir o calorão de Curitiba

Localizado na Rua Somália, 93, no bairro Centro, oferece cardápio diversificado com opções de proteínas, saladas, legumes e acompanhamentos. O Marias tem como diferencial as carnes nobres e os frutos do mar, além da feijoada, servida aos sábados. A cerveja servida é da Yellow Bird, cervejaria integrante da Rota da Cerveja de Pinhais.

Vallejo – Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 12955 – Estância Pinhais. Telefone: 41 3557-5653

Distrito da Carne – Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 12753 – Centro. Telefone 41 3033-2465. distritodacarne.negocio.site

Mineirinho – Rua Dezenove de Novembro, 110 – Centro. Telefone: 41 3668-3100

Adachi, Cozinha Oriental e Temakeria – Rua Dezenove de Novembro, 78 – Centro. telefone: 41 3667-6530

Restaurante Giardino – Avenida Camilo di Lellis, 689 – Centro. Telefone: 41 3033-4974 / @buffetgiardino

Jack Pizza – Avenida Iraí, 305 – Weissópolis. Telefone: 41 3033-4141 / www.jackpizza.com.br

Restaurante Krugeer – Avenida Maringá, 2926 – Atuba. Telefone: 41 3668-2057 / @restaurantekrugeer

Mario Restaurante – Rua Dezenove de Novembro, 148 – Centro. Telefone: 41 3667-1607

Campeiro da Neuza – Rua Guilherme Weiss, 271 – Estância Pinhais. Telefone: 41 98716-9321

Bistrô Guimarães – Rua Emma Rohrsetzer, 1025 – Vale da Boa Esperança. Telefone: 41 99806-1237 / @guimaraesbistro

Costelão Pinhais – Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 13211 – Estância Pinhais Telefone: 41 3557-4224 / Site Costelão Pinhais

Marias – Rua Somalia, 93 – Centro. Telefone: 41 99282-2223. @restaurantemariaspinhais

Para conhecer a Rota Gastronômica de Pinhais, com localização no mapa, clique link!

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes