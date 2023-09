BR-277 tem “novo dono”; veja quanto deve custar pedágio para o litoral

Com a vitória no segundo lote de rodovias do Paraná nesta sexta-feira (29), o Consórcio Infraestrutura PR ficará responsável pelas rodovias paranaenses pelos próximos 30 anos. O novo contrato engloba rodovias da Região Metropolitana de Curitiba, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro.

Ainda não há uma data definida para as novas tarifas serem cobradas, mas os valores ficarão entre R$ 6,29 e R$ 19,54, em 7 diferentes praças.

De acordo com os cálculos do governo paranaense, as tarifas dos trechos vão ficar até 68% mais baratas em comparação com os valores que seriam cobrados caso o modelo antigo dos pedágios estivesse em vigor. Além das novidades nas tarifas, neste segundo lote, haverá a duplicação de 350 quilômetros, instalação de 138 quilômetros de faixas adicionais, 73 quilômetros de vias marginais e 72 quilômetros de ciclovias.

Ainda serão construídos 107 novos viadutos, 52 passarelas, 35 pontos de correção de traçado e oito passa-faunas, corredores que permitem o deslocamento de animais silvestres sem o risco de atropelamento.

Segundo o Governo do Paraná, levando em conta a nova tarifa-base por quilômetro rodado, a tarifa no pedágio de Jacarezinho na BR-369, que era uma das mais caras do Brasil, foi a que teve a maior redução no comparativo, com uma queda de R$ 32,30 para R$ 10,39.

Já o pedágio em São José dos Pinhais, principal trajeto para o Porto de Paranaguá, vai cair de R$ 30,90 para R$ 19,54, o que representa um desconto de quase 37%. Na PR-151, na praça de Carambeí, o valor cobrado vai cair 35%, de R$ 15,20 para R$ 9,82. Na mesma PR-151, mas em Jaguariaíva, a redução vai de R$ 11,60 para R$ 6,55. No caso de Jacarezinho 2, Quatiguá e Sengés, tratam-se de novas praças.

Ao longo do período, a concessionária deverá investir R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 7,9 bilhões em manutenção em trechos das BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427.

