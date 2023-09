O parque Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, está investindo R$ 100 milhões em uma nova área temática que será inaugurada no dia das crianças, no próximo dia 12 de outubro. Trata-se da primeira área temática Nerf do mundo. A Nerf Mania conta com 14 mil metros quadrados e trará atrações para as crianças (e os adultos também) se divertirem em brinquedos com água.

Conheça abaixo todas as novas atrações da área Nerf do Beto Carrero!

Super Soaker Splash

Para aqueles que adoram um bom desafio com respingos de diversão, a dica é o Super Soaker Splash, nesta atração é preciso ter mira afiada enquanto gira sem parar. O usuário nesta atração pode espirrar água nas outras pessoas que estão girando no brinquedo.

Foto: Reprodução/Beto Carrero.

Spin Splash

Que tal encarar um disco gigante para 40 pessoas girando freneticamente em cima de um trilho com formato de uma onda? Assim é o Spin Splash, atração que veio da Itália e que tem capacidade de atender 600 pessoas por hora. As duas atrações acima vieram de navio e levaram 30 dias para chegar ao Brasil.

Foto: Reprodução/Beto Carrero.

NERF Arcade!

Nesta atração o usuário testa sua concentração e mira com blasters digitais enquanto se diverte com seus amigos para ver quem consegue conquistar mais pontos.

Mega investimento milionário

“Esse foi o maior investimento da história do Beto Carrero World. Levamos 31 anos pra chegar nesse padrão de entretenimento a nível internacional. É um motivo de muito orgulho, afinal, meu pai sempre se inspirou na magia dos parques de fora e posso afirmar que vem muito mais por aí”, comenta Alexandre Von Janke Murad, Presidente do Conselho Administrativo do Beto Carrero World.

“Mal podemos esperar para que os consumidores de todas as idades aproveitem a primeira área temática de NERF no Beto Carrero World, e esta inauguração é apenas o começo do que está por vir”, comenta Matt Proulx, vice-presidente de Experiências Globais, Parcerias e Música da Hasbro. “Essa experiência totalmente imersiva realmente se baseia no estilo de vida de jogo social e ativo pelo qual NERF é conhecido ao longo de seus quase 55 anos de história, ao mesmo tempo em que incentiva a competição amigável entre familiares e amigos.” completou.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar