O ex-deputado federal paranaense Abelardo Lupion foi feito refém em um assalto à fazenda da família em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. Os bandidos invadiram o local na noite do último domingo (1º) e também fizeram refém a esposa do ex-deputado, Denise Maria Deboni Lupion – os três assaltantes fugiram após o ataque e até esta segunda-feira (2) ainda não haviam sido localizados.

Abelardo Lupion foi deputado federal pelo Paraná por seis mandados seguidos. Entre os anos de 1991 e 1994 esteve filiado ao PRN – em 1992, por oito meses, ocupou o cargo na Câmara dos Deputados após a saída de Reinhold Stephanes para o Ministério da Previdência Social. Em 1994, voltou a ocupar uma cadeira no Parlamento após a renúncia do ex-deputado Pinga-Fogo de Oliveira. Nas quatro eleições seguintes, entre 1995 e 2010 foi reeleito pelo PFL. Em seu último mandato, entre os anos de 2011 e 2015, Abelardo Lupion esteve filiado ao DEM.

O filho de Abelardo e também deputado federal pelo Paraná Pedro Lupion (PP-PR) confirmou o assalto em uma postagem nas redes sociais. “Os criminosos agrediram meu pai, tornaram ele e minha mãe reféns, levaram bens pessoais e outros itens de valor”, postou. De acordo com a assessoria do deputado, não há informações sobre a motivação dos bandidos ou mesmo se eles sabiam que a fazenda assaltada era de propriedade da família Lupion.

“Recebemos todo o apoio das polícias do Paraná que estão investigando o caso. Agradeço o apoio de todas as forças policiais do estado, polícia militar, polícia civil, polícia científica, em nome do governador Ratinho Jr. Acredito na justiça de Deus, dos homens e na nossa polícia. Eles chegarão até os bandidos”, afirmou o deputado Pedro Lupion.

