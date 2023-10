Bairro de Curitiba ganha binário e novo semáforo; mudanças valem já nesta terça

O bairro Bom Retiro, em Curitiba, irá receber, a partir das 11h desta terça-feira (03), o binário Adolfo Stédile/Albano Reis. Para que a mudança seja possível, três ruas do bairro terão sentido de tráfego alterado. Um novo semáforo também foi instalado.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), a mudança visa melhorar a fluidez e a ligação viária na região, além de diminuir conflitos.

A partir de agora, a Rua Adolfo Stedile passa a ter sentido único de circulação da Albino Born para a Cel. João Guilherme Guimarães. Já a Albano Reis passa a ter circulação da Rua Jorn. Octávio Secundino para a Nilo Peçanha. Por fim, a Rua José Kalinowski passa a ter sentido único da Albano Reis para a Cel. Isaias Natel de Paula.

Para organizar o fluxo de veículos e garantir mais segurança aos pedestres, um novo semáforo foi instalado e passará a operar no cruzamento das ruas Nilo Peçanha e Albano Reis.

Agentes de trânsito estarão na região nos próximos dias para orientar os motoristas. Em caso de chuva, a mudança de sentido poderá ser adiada.

De olho no céu!

