Texto premiado tem últimos dias em cartaz na Caixa Cultural de Curitiba

Vai até domingo (8), no Teatro da Caixa, em Curitiba, a temporada em cartaz da peça Humanismo Selvagem, da companhia teatral Bife Seco. As apresentações acontecem as 19h e os ingressos custam a partir de R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria da Caixa Cultural.

O texto foi vencedor do Prêmio Outras Palavras de 2020 e apresenta a história tragicômica de uma família disfuncional, recheada de personagens muitas vezes comuns ao nosso próprio dia a dia. No elenco estão artistas conhecidos como Giovana Soar, Ranieri Gonzales, Sávio Malheiros, Jeff Bastos, Amanda Leal, Flávia Imirene, Eliane Campelli e Val Salles.

+ Leia mais: Curitiba Honesta comemora dez anos combinando ingredientes perfeitos: gastronomia e preço justo

Para celebrar o aniversário de 100 anos de seu patriarca, os Aguzzini, uma típica família sulista de classe alta, organiza uma festa que reúne seus entes mais íntimos. Mas quando Djane, a antiga empregada, comparece ao evento, o passado criminoso de exploração do aniversariante vem à tona e traumas esquecidos ressurgem para desestabilizar completamente as delicadas relações, instaurando o caos e transformando a festa literalmente em um enterro.

A Caixa Cultural fica na Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro.

Ficha técnica

Direção Geral & Dramaturgia: Dimis

Elenco: Giovana Soar, Flávia Imirene, Ranieri Gonzalez, Sávio Malheiros, Jeff Bastos, Eliane Campelli, Amanda Leal, Val Salles

Direção de Movimento & Ensaiador: Val Salles

Trilha Sonora Original: Duda Rezende

Cenografia: Leo Gegembauer

Desenho & Programação de Luz: Wagner Corrêa

Operação de Luz: Emanuel Bill

Figurino: Leo Gegembauer

Costura: Sandra Canônico, Sindy Crespim

Identidade Visual: Amorim

Fotos: Tiago Muchaki

Redes Sociais: Emanuel Bill. Mariana S. Pinheiro

Assistência de Produção: Mariana S. Pinheiro, Vini Heimann

Produção Executiva: Jac Alber

Direção de Produção: Sávio Malheiros

Realização: Bife Seco

