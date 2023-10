O casal que colocou Curitiba na deliciosa rota gastronômica do Brasil vai comemorar em outubro de 2023 dez anos de uma combinação perfeita de ingredientes, histórias, festivais e amizade nos pratos de curitibanos e turistas. O portal Curitiba Honesta do Sergio Medeiros e Nil Almeida, é referência quando o assunto é comida boa, preço justo e diversão. Aliás, tem coisa melhor que um petisco e uma cervejinha gelada em um barzinho simpático? Pode existir, mas eu desconheço…

Em 2013, Sérgio trabalhava como fisioterapeuta e Nilcea como engenheira civil. Com a correria do dia a dia, o casal aproveitava o jantar ou mesmo um lanche para colocar o papo em dia e fazer uma “boquinha”. Acostumados a comer fora de casa, eles acabaram virando uma espécie de “influenciadores” para os amigos. Sabe aquela coisa, vai sair com a patroa e pede indicação no grupo de mensagens para saber onde tem um restaurante bom e adequado ao bolso? O Sérgio e a Nil sempre sabem!

“Sempre fui de sair para jantar e fui virando meio que referência dos amigos, uma espécie de consultor. Pessoas ligavam e perguntavam onde tinha uma pizza legal. Em 2013, um amigo jornalista aconselhou abrir uma página no Facebook. A ideia era ter postagens com os melhores custos-benefícios da cidade, por isso o Honesta”, relembrou Sérgio.

Essa estratégia acabou dando retorno com o aumento de seguidores no Facebook, a criação do site e, principalmente, deu mais confiança ao casal para alterar o rumo do trabalho. A aposta estava nos restaurantes e bares de Curitiba. No entanto, não é fácil comercializar anúncios publicitários e o casal percebeu que precisava dar o famoso “pulo do gato”. A ideia era lançar um Festival com um prato principal, mas o que chamaria atenção do curitibano? Já existia o Comida di Boteco e o CWB Burguer. Em uma madrugada Sérgio acordou a esposa, e avisou que o pão com bolinho seria a atração desse evento futuro.

A partir dessa criação, mas sem grana no bolso para investir, Sérgio foi em bares e restaurantes que vendiam o pão com bolinho. A proposta era a seguinte, o estabelecimento bancava um banner do evento que custava em torno de R$ 60, e venderia o lanche por R$ 5,90.

“Entraram 12 lugares na época, como o Bar do Dante (que por sinal saiu no blog Rango Barateza esses dias, leia aqui) o Dom Rodrigo, o Canabenta, o Barbaran, o Pudim que hoje não existe mais, e outros. Lembro que estava me preparando para sair de casa no dia da abertura do Festival, quando um amigo mandou mensagem falando que havia fila no Barbaran de pessoas comendo pão com bolinho. Eu passei em todos os lugares, e os bares estavam entupidos. Foi uma alegria incrivel, mas só ganhei seguidores na época”, disse Sérgio.

Carne de Onça, a iguaria de Curitiba

Depois do sucesso do Festival do Pão com Bolinho, Sérgio começou a ser procurado por comerciantes, empresários e amigos. Délio Canabrava, responsável pelo bar Canabenta – bar que inclusive chegou a ser “colocado para adoção”, deu a dica que mudaria a vida do casal Curitiba Honesta. A recomendação era que outros Festivais fossem criados na sequência, mas que o estabelecimento deveria pagar uma inscrição para entrar no seleto grupo do evento gastronômico.

“Cobrei R$ 800, um preço bem menor comparado a outros. Participaram 33 bares, outro sucesso. Hoje, o pão com bolinho e a carne de onça são estrelas nos cardápios dos bares de Curitiba, é graças aos festivais da Curitiba Honesta. Mudamos a importância desses dois pratos, e eles estão presentes em mais 200 bares da cidade”, valorizou Sérgio.

Quanto à carne de onça, Sérgio iniciou a pesquisa para que a iguaria se tornasse patrimônio cultural imaterial de Curitiba. Em 2016 ,a Câmara Municipal de Curitiba (CMC), aprovou por unanimidade a lei que foi sancionada posteriormente pelo prefeito Gustavo Fruet.

“A carne de onça tornou-se a única comida típica de Curitiba graças ao Curitiba Honesta. Foi encaminhado ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), a documentação para que a carne de onça se torne Indicação Geográfica (IG) de procedência, título esse valorizado mundialmente. Podemos dizer que é equivalente ao Vale do Champagne, na França’, comemorou Sérgio, um entusiasta do prato que tem os primeiros relatos em Curitiba em um anúncio de 1935.

Quase 50 Festivais

São 45 Festivais até o momento, vai de parmegiana, Circuito de Caipirinhas, Broa de Centeio e Linguiça Blumenau, Concurso Brasil Pizza, Carne de Onça e duas edições anuais do Pão com Bolinho. Outra ação bacana da Curitiba Honesta é a oportunidade de proporcionar treinamento para quem deseja trabalhar com alimentação.

“A Curitiba Honesta promove espaço de hambúrguer artesanal e comida tailandesa, ou seja, hoje temos uma estrutura de empresa mesmo. Os Festivais ajudam o comércio a ter renda, a pagar funcionários e deixam os clientes felizes. Temos muito orgulho do que foi realizado, o Festival da Broa com Centeio, novidade de 2023 foi espetacular, acredito que a broa também está prestes a entrar como indicação geográfica, sendo que a broa faz parte da carne de onça. Isso não tem em nenhum lugar do Brasil. Um dia irei embora, mas o legado e a meta foi alcançada com louvor”, completou Sérgio. Vida longa ao Curitiba Honesta!

