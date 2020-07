Da doação para novos sócios e projetos. Essa foi a reviravolta na história do bar CanaBenta, localizado há 14 anos na Rua Itupava, no bairro Alto da XV, em Curitiba, em pouco menos de um mês. Quem acompanha a Tribuna viu, no começo de julho o caso do empresário Délio Canabrava que queria doar o bar. Isso mesmo, entregar as chaves para quem quisesse tocar o estabelecimento que, assim como milhares outros da capital, sofreu um tombo por causa da pandemia de coronavírus. Após um mês de negociações e mais de 100 interessados, saiu o veredicto. O bar será comandado por três sócios: Délio, além do Grupo Mustang e Grupo Bossa.

A proposta de doação feita por Délio era relativamente simples. Quem quisesse assumir a empreitada não teria que pagar nada por isso, mas teria assumir um passivo de R$ 350 mil, detalhado mediante um contrato com advogado. “As pessoas me procuraram e eu pude escolher como que terminaria esta história e no fim acabou de uma forma bem bonita e cheia de esperança. Foram mais de 100 pessoas, mas a maioria não tinha condições de assumir. Era um projeto difícil, não tá fácil para ninguém”, disse Délio em entrevista à Tribuna.

Segundo Délio durante a negociação com Lincoln Almeida, do Grupo Mustang, e Glaucio Gonzaga, do Grupo Bossa houve um pedido decisivo para o futuro do bar. “O melhor disso tudo, que eu fiquei muito feliz, é que três grupos se uniram e o mais bacana é que eles fizeram questão que eu ficasse. Eu estava bem desanimado e eles me levantaram a moral. Fiquei muito honrado e feliz”, disse o empresário.

Como vai ser o novo CanaBenta

Délio explicou que agora o bar vai passar por uma grande reforma, para ficar em perfeitas condições para quando a legislação da cidade permitir a reabertura. “Mas temos dois projetos tradicionais que vão continuar, que é o campeonato de rollmops e a queima do alho”, garantiu Delio.