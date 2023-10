Líder de O Rappa, Marcelo Falcão traz hits e novidades a Curitiba

A voz do grupo O Rappa, Marcelo Falcão desembarca em Curitiba neste domingo (22), às 20 horas, no Teatro Positivo. O artista promete um show voltado para os grandes sucessos dos seus mais de 30 anos de carreira, além de algumas canções novas. A ideia é revisitar todas as fases da sua bem-sucedida trajetória, incluindo canções do seu último álbum solo “Viver” e as novas canções, como “Refletir” e “Vitória”, além dos grandes sucessos do Rappa.

+ Leia mais: Estrela de A Fazenda 2023, Rachel Sheherazade é expulsa do programa

Com sua voz marcante, estilo musical autêntico e letras que expressam críticas sociais e trazem reflexões sobre a realidade brasileira e da vida, Marcelo Falcão conquistou uma legião de fãs ao longo de sua trajetória, sendo reconhecido por seu estilo musical envolvente, que mescla o melhor do rock, reggae, soul e pop.

Para os fãs da capital paranaense, o reencontro promete ser de muita emoção e de celebrar esse momento especial na vida do artista. No set list, não devem faltar músicas como “Voar, flutuar”, “Hoje eu decidi” e “Mais leve que o ar”, além das canções da fase “O Rappa” – “Minha alma”, “Pescador de ilusões”, “Anjos” e “Hey Joe”.

Falcão também prepara seu novo lançamento, a canção “Vitória”, composição dele com Kevin Ribas, Gabriel Cunha e Lula Queiroga em homenagem à filha de Leandro Monteiro, que tem o mesmo nome da canção. A letra da música expressa uma forma de agradecimento e reconhecimento pelas conquistas que fazem parte da vida de todos, além de ser uma homenagem a este grande amigo e parceiro, Leandro, que superou uma situação grave de saúde e encontrou conforto nos caminhos da fé.

+ Samba do bom: Viraduavesso e Marquinhos Sensação animam Curitiba com pagode anos 90

Os ingressos estão disponíveis no Disk Ingressos a partir de R$ 120. Acesse para comprar! O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba. O show começa as 20h.

Você já viu essas??

Carreira! Concurso em cidade colada a Curitiba tem 170 vagas e salário de até R$ 6 mil Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? Empresa faz investimento milionário em novo parque industrial na Grande Curitiba