Viraduavesso e Marquinhos Sensação animam Curitiba com pagode anos 90

O grupo de pagode curitibano Viraduavesso recebe uma visita ilustre no CWB Hall no próximo sábado, dia 14 de outubro: Marquinhos Sensação, que foi vocalista do icônico grupo Sensação, sucesso absoluto do samba e pagode nos anos 90. Para abrir a festa, a casa recebe também o grupo de samba Tá Diferente.

Marquinhos Sensação tem uma carreira com 35 anos de sucessos, com músicas como “Coral de Anjos”, “Preciso Desse Mel” e “Quando o Sol Nascer”. Conhecido como “O Imperador do Samba”, Marquinhos segue há 15 anos em carreira solo, embora ainda faça shows ao lado de seus amigos. Durante toda essa história, foram 18 CDs com o grupo Sensação e mais de 300 músicas gravadas.

O show do CWB Hall será uma oportunidade única para os curitibanos curtirem o samba na voz de Marquinhos Sensação a preços populares: os ingressos estão à venda a partir de R$ 40 reais mais taxa, no sistema meia-entrada para todos, pela plataforma Bilheto.

A CWB Hall reinaugurou em 2023 em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, a CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Serviço

Marquinhos Sensação no CWB Hall

com Viraduavesso e Tá Diferente

14 de outubro | Sábado

Ingressos: https://bilheto.com.br/comprar/1624/marquinhos-sensacao-e-grupo-viraduavesso

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Curitiba – PR

Abertura das portas: 20h00

Classificação: 16 anos.

