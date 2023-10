Pelo segundo ano consecutivo, o festival Rock Session promete atrair, neste final de semana, uma legião de fãs do bom, e velho rock nacional de toda a região da Grande Curitiba.O Rock Session acontece neste sábado (14), a partir das 19h, na Live Curitiba.

O line-up traz nomes importantes do cenário nacional como Fresno, Charlie Brown Jr. 30 Anos, Raimundos, Braza e Day Limns. Serão aproximadamente 9h horas de atividades ininterruptas.

Os últimos ingressos estão à venda pelo site rocksession.uhuu.com e pontos autorizados. Para mais informações durante o evento, siga a página do festival no Instagram.

As estrelas

Formada em 1999, em Porto Alegre (RS), a Fresno trilhou uma carreira que a coloca em um lugar único no panorama do rock brasileiro. “Único” pelo fato de que nem a banda nem seu público se prenderam a serem representados por hits de rádio de uma década atrás.

+ Veja mais: Curitiba terá 1º Festival do Pão na Chapa & Cia a partir de segunda-feira

A banda passou a produzir os seus próprios álbuns, trazendo novas referências a cada um deles, expandindo sua paisagem sonora que, hoje, é tão ampla quanto se pode ser. Em 2021, a Fresno vasculhou o seu HD e apresentou aos fãs a playlist INVentário. Com 21 faixas lançadas ao longo de 45 dias, o projeto apresentou camadas, possibilidades e formatos ainda não experimentados pelo grupo até aqui.

Marcão Britto e Thiago Castanho, dois dos fundadores da lenda do rock brasileiro Charlie Brown Jr. 30 anos, resolveram se unir para colocar um belo projeto, que está na estrada celebrando três décadas de banda e 25 anos do lançamento do primeiro álbum “Transpiração Contínua Prolongada”.

O show promete ser uma verdadeira viagem ao tempo. Reunindo músicos que fizeram parte da trajetória da banda como Marcão Britto, Thiago Castanho, Denis Mascote, Bruno Graveto, Pinguim Ruas e Egypcio, o repertório traz eternos clássicos como “Proibida Pra Mim”, “Zoio de Lula”, “Céu Azul”, “Rubão”, “Só os Loucos Sabem”, “Papo Reto”, entre muitos outros.

O grupo que conquistou o Brasil com sua irreverência e atitude estão no Rock Session. Raimundos, renomada banda de rock/hardcore, pisa pela primeira vez nos palcos do festival. Com quase 30 anos na estrada, os músicos chegam para estremecer o evento com um show avassalador.

+ Viu essa? Avenida caótica de Curitiba tem horta com alface, tomate e até pepino; conheça a ‘agricultora’ urbana

Surgido em 2016, o Braza tem seu conceito baseado na dança, na visceralidade, na cultura brasileira, nos ritmos ancestrais e na mensagem de amor, união e reflexão. Uma abordagem contemporânea da antropofagia e do amálgama anteriormente propostos pelo Modernismo, Tropicália e Manguebeat. Como resultado, a sonoridade do BRAZA cria uma mistura entre elementos do reggae, do rap, do pop, os beats do funk, riffs de rock e ritmos brasileiros.

O trabalho mais recente é o álbum EITA, lançado em 2022. Dele, o BRAZA já lançou cinco videoclipes – “Cartas do Tarô”, “Lá Adiante”, “Avenida”, “Olinda” (com participação de Nêgamanda) e “Andei Andei”. Atualmente a banda está rodando o Brasil em turnê de divulgação deste álbum.

+ Leia mais: Varal improvisado de moradores de rua chama atenção em Curitiba

A representatividade da nova geração engajada no movimento emo será representada por Day Limns. Escalada recentemente para participar de grandes festivais de Rock, a iniciante no gênero tem a essência do Rock Session: subversividade, coragem e criatividade!

A Live Curitiba fica na Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo. Horário: 19h – abertura da casa. Classificação: 16 anos. Ingressos de R$ 72 a R$ 3 mil. Venda online: rocksession.uhuu.com

Você já viu essas??

Barbaridade! Casa história de Dalton Trevisan será demolida em Curitiba?? Inusitado! Horta em avenida caótica de Curitiba chama atenção! Tem de tudo lá! Cavalos na chuva! Prejuízo milionário!! Ferraris ficam alagadas com temporal em SC; Vídeo!