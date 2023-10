Pão na chapa é quase uma instituição nacional. Com manteiga, requeijão, ovos ou outros acompanhamentos, é daqueles lanches presentes de norte a sul do país. E em Curitiba ele ganha um festival próprio, que começa exatamente no Dia Mundial do Pão, na próxima segunda-feira (16).

O 1º Festival do Pão na Chapa & Cia terá 14 padarias e um restaurante participantes, cada um oferecendo um combo exclusivo ao preço único de R$ 14. O evento acontece de 16 a 29 de outubro.

“Depois do sucesso do Festival da Broa de Centeio, realizado em agosto deste ano, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Paraná nos pediu outro festival para panificadoras. Criamos então o Festival do Pão na Chapa & Cia, que, afinal, é um dos lanches mais tradicionais das padarias brasileiras”, conta Sérgio Medeiros, empresário e fundador da plataforma de gastronomia Curitiba Honesta.

As opções do festival são variadas e para todos os gostos. Confira os participantes e suas receitas. Todas as fotos são de Gean Cavalheiro:

Aquarius

– Pão na chapa com ovos mexidos. Acompanha uma xícara média de café puro tradicional. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Doce Paladar

Pão de forma na chapa com creme de ricota e um ovo frito. Acompanhado de uma xícara de café puro ou com leite. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Família Farinha

Duas fatias de pão brioche na chapa com manteiga. Acompanha expresso duplo ou café coado. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

La Panoteca

Pão broa de fermentação natural recheada com linguiça blumenau assada na chapa. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Mihra

Pão francês na chapa com manteiga ou maionese, queijo duplo, presunto, tomate, alface e orégano. Acompanha um café puro ou com leite. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Padaria América

Pão francês na chapa com manteiga, três queijos (parmesão, muçarela e prato) e tomate, acompanhado de patê de tomate seco. Acompanha um café coado médio puro ou com leite.Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Panificadora Fernandes

Pão de água na chapa com crosta de provolone, bacon e ovo frito. Vem com três carolinas de nutella e café coado ou suco de laranja Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Pãozinho da Hora Guilherme Puglsey

Bauru de peito de peru no croissant: pão croissant, manteiga, queijo muçarela, peito de peru, tomate e orégano. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Pãozinho da Hora Água verde

Pão francês na chapa com manteiga e requeijão (na saída ou na entrada), acompanhado de um suco de laranja 300ml. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Pãozinho da Hora Portão

Misto quente de salame no pão ciabatta (pão ciabatta, manteiga, queijo muçarela e salame).Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Pãozinho da Hora João Bettega

Pão na chapa com requeijão. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Rico Pão

Pão francês, multigrãos ou integral, feito na chapa com manteiga e “requeijão na entrada”, deixando uma crosta tostadinha de requeijão. Acompanha café com leite (média).Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Saint Germain Batel

Pão caseirinho na chapa com manteiga, acompanha uma xícara média de café puro ou com leite.. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Saint Germain Ecoville

Pão francês na chapa com requeijão e acompanha um suco de laranja de 300m. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

Tuk Tuk