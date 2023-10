Os integrantes do Grupo Tesão Piá, Cadu Scheffer e Fagner Zadra, acompanhado de Claudinho Castro o Ahnão, se apresentam na Dhouse , nova casa de comédia de Curitiba, na próxima sexta-feira (13). O espetáculo promete fazer o público cair na gargalhada, com o melhor do humor mais curitibano que exista. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 44,80.

Cadu Scheffer traz em sua apresentação o sotaque e coisas do cotidiano que o curitibano vive, isso, claro, sem esquecer de pegar no pé da Região Metropolitana.

Enquanto Fagner Zadra e Claudinho Castro abordam assuntos específicos da vida de um cadeirante e de um anão, de uma forma leve (quase) e bem humorada.

+ Veja também: Oktober Curitiba chega com muito chope, comida e diversão neste feriadão; veja as atrações

“Fazer o que se gosta, fazer as pessoas rirem e estar na companhia de grandes amigos, não tem preço. O prazer de estar no palco e fazer piadas é incrível”, disse o comediante Claudinho Castro.

Um dos fundadores do Tesão Piá, Cadu vai aproveitar o encontro numa sexta-feira 13 para brincar também com o tema. “O show Stand Up Piá promete arrepiar a sua nunca, e não será do frio de Curitiba”, diverte-se. Uma das atrações é a parte musical, já clássica nas apresentações de Cadu. “A gente tira sarro do curitibano, da região metropolitana, de todo mundo. Músicas conhecidas, adaptadas para a nossa cidade e sua gente. É muito legal, o pessoal curte demais”, acrescentou.

+ Leia mais: Humorista Diogo Portugal abre casa de shows em Curitiba

A DHouse fica na Rua José Sikorski, 46, próximo ao Parque Barigui. O show começa às 21h, (a casa abre às 19h) e a classificação etária é de 14 anos. Os Ingressos são vendidos antecipados pelo Disk Ingressos. “Pessoal pode ir que o show tá um debulho, tá um tesão, para curitibanos ou não”, concluiu Cadu.

Você já viu essas??

Barbaridade! Poucas horas na prisão! Motorista que levou caos à praça de Curitiba é solta #ProRio É muita cara de pau!! Marginais em fuga caíram no esgoto e ainda pedem… Cavalos na chuva! Prejuízo milionário!! Ferraris ficam alagadas com temporal em SC; Vídeo!