Humorista Diogo Portugal abre casa de shows em Curitiba

Uma casa de shows voltada ao humor, música, eventos corporativos e outras vertentes multiculturais, com gastronomia e toque intimista de um palco pertinho da plateia. Estes são algumas das características da Dhouse, espaço que o humorista Diogo Portugal inaugura em Curitiba no próximo dia 30 de junho.

O show de abertura, que já está com ingressos esgotados, é o espetáculo “Stand Up Raiz”, trazendo Diogo e seus parceiros Danilo Gentili e Oscar Filho. A segunda atração confirmada é o stand up com Rogério Morgado, nos dias 1º e 2 de julho.

A Dhouse terá capacidade para 300 pessoas sentadas ou até 800 de pé, oferecendo um espaço versátil que poderá ser desfrutado com mesas ou sem – o salão principal tem 600 metros quadrados.

“A proposta é trazer uma casa de shows de médio porte que seja moderna, se adapte a diferentes formatos e ofereça conforto ao público, seja qual for o tipo de apresentação ou evento”, conta Diogo Portugal. “E isto inclui eventos fechados, como encontros corporativos ou festas particulares”. No dia 7 julho, por exemplo, sediará o Fight Comedy Show, que vai misturar humor com lutas de boxe e telecatch.

A estrutura conta com iluminação e som de ponta, um estacionamento próprio interno para mais de 80 carros, sistema de consumação informatizado e gastronomia com cardápio assinado pelo chef consultor Paulino da Costa.

A linha gastronômica vai trazer desde petiscos, até entradas, sanduíches, hambúrgueres, pizzas e massas. O bar também terá destaque, contando com drinks autorais criados pelo bartender Rafael Costa e clássicos da coquetelaria internacional.

A carta de vinhos terá como destaque a linha de vinhos Putos, criados em Portugal, na região do Alentejo, e que tem assinatura de Diogo Portugal, Danilo Gentili e Oscar Filho.

Primeiras atrações

Para dar a largada na programação da Dhouse, Diogo Portugal se encontra com Danilo Gentili e Oscar Filho no show batizado como “Stand Up Raiz”. Inédito em Curitiba, teve ingressos esgotados para as duas sessões em poucos horas.

A segunda atração, e que conta com ingressos disponíveis no site Disk Ingresso, é o comediante Rogério Morgado, que apresenta seu show de stand up comedy nos dias 1 e 2 de julho. Morgado é comediante, ator, dublador, locutor, imitador e atualmente é integrante fixo do programa “Pânico”, da Jovem Pan.

Ele atua no stand up desde 2007 e passou por vários shows como elenco fixo em São Paulo, onde o de maior destaque foi ” A Divina Comédia” junto com Felipe Hamachi, Mauricio Meirelles e Danilo Gentili.

A DHouse fica na Rua José Sikorski, 46 – Santo Inácio.

