Quem gosta de história de magia e bruxaria não pode ficar de fora da nova experiência imersiva que acontece nos trens da Serra Verde Express, no mês de julho. Estreia no sábado, dia 01, às 20h, o Expresso Bruxo, espetáculo que mistura teatro, suspense e atividades lúdicas ligadas ao universo fictício dos filmes de feitiçaria mais amados do mundo.

A história começa na plataforma de embarque da estação de trem de Curitiba (PR) onde membros da Escola de Magia e Bruxaria de GreenRidge buscam novos alunos para integrar as turmas de GralhaZulis e Capivarius. No decorrer da narrativa, os espectadores embarcam no Expresso Bruxo com o elenco e percorrem um trajeto misterioso que promete mexer com a imaginação do público. Na estação, aulas de poções, realidade aumentada, drinks mágicos, gastronomia típica e música medieval completam a experiência.

“O espetáculo é um mergulho no universo de fantasia e promete envolver crianças, jovens e adultos. O trem é o cenário perfeito para histórias de bruxaria. Temos certeza de que será um sucesso”, afirma Adonai Arruda Filho, diretor da Serra Verde.

O espetáculo é produzido pela Kabuki Live com apoio da Serra Verde Express e apresentado pelo Ministério da Cultura e Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA). A atividade completa tem cerca de três horas de duração e acontece sempre aos sábados, ao longo de todo o mês de julho.

O elenco do Expresso Bruxo é composto por Rodrigo Fowolki, Vinícius Jardim, Marghuerita Dissá, Gustavo Godoy, Doug Cruz, Bié Morais, Monique Benoski, Marina Gobetti, Mister Lauro, Sander Sansan e Adan Berlesi.

Diego Ramiro assina a direção geral; Giovana Povoas, diretora de produção e cênica; Lucille Amaral, produtora; Ana Kummer e Guênia Lemos, cenógrafas; direção musical, Débora Bérgamo; designer e assistente de produção, Douglas Cruz; assistente de direção, Ana Elisa Marques, assistente de produção, Madu Forti; redes sociais, Monique Benoski; maquiagem, Giu Genari; fotos, Rulhan Mainardes; vídeo, Zanatta Produções; Banda Mandala Folk, coordenação do projeto, Michelli Gutmann Hesketh e Beto Meira; iluminador, Marcos Moura Fiel; técnico de som, Fernando Atanazio; e cenotécnico, Rogério José da Silva.

Serviço

O ingresso tem valor de R$180 por pessoa ou R$90 para doadores de 1kg de alimento não perecível. As vendas já estão abertas no site oficial da Serra Verde Express. Os lugares são limitados.

“Expresso Bruxo”

Local: Serra Verde Express – Estação Rodoferroviária de Curitiba (Av. Presidente Affonso Camargo, 330, Jardim Botânico).

Datas: aos sábados, a partir de 01/07

Horário: das 20h às 23h

Classificação indicativa: 05 anos

Valor: R$ 180 (inteira) ou R$ 90 (meia entrada e entrada solidária para doadores de 1kg de alimento) Ingressos: site oficial da Serra Verde Express.

