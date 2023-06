Com temperaturas as temperaturas baixas, sair debaixo das cobertas fica bem mais complicado para os curitibanos – que já sentem na pele a mudança de clima bem antes da chegada oficial do inverno.

Para espantar o frio, pelo menos dentro de casa, um bom quentão de vinho pode ajudar. Separamos uma receita fácil e muito boa da bebida quente. Confira:

Quentão de vinho com especiarias

Ingredientes:

1 garrafa de vinho tinto (de preferência um vinho mais encorpado)

1 xícara de cachaça

1 xícara de açúcar

4 cravos-da-índia

2 paus de canela

1 laranja (casca e suco)

1 limão (casca e suco)

1 maçã cortada em fatias finas

500 ml de água

Instruções:

Em uma panela grande, coloque a água, o açúcar, os cravos-da-índia, os paus de canela, as cascas de laranja e limão. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 5 minutos para que os sabores se misturem. Adicione o suco de laranja, o suco de limão, a maçã fatiada e a cachaça à panela. Mexa bem e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Reduza o fogo para baixo e adicione o vinho tinto à mistura. Aqueça por cerca de 10 minutos, sem deixar ferver. É importante não deixar ferver para não perder o álcool do vinho. Retire as cascas de laranja e limão, os cravos-da-índia e os paus de canela com o auxílio de uma peneira. Sirva o quentão quente em xícaras ou canecas, adicionando algumas fatias de maçã em cada porção.

