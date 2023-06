Inverno traz tour do chocolate quente para Curitiba

O chocolate quente é uma bebida reconfortante e deliciosa que tem o poder de aquecer e alegrar os corações durante os dias frios de inverno. Por isso, o Tour Curitidoce vai realizar no dia 8 de julho, às 9h30, uma edição especial do passeio somente com chocolate quente.

+ IMPERDÍVEL: Cinco receitas deliciosas de chocolate quente

Com sua textura cremosa, sabor intenso e aroma irresistível, ele também é uma bebida versátil, pode ser cremoso ou mais fluído, de chocolate intenso, ao leite e até branco, pode ser alcoólico ou ainda, ganhar mais cremosidade com chantilly. Serão várias opções para os participantes experimentarem.

+ Rango Barateza: Costela do Gato Preto domina a madrugada de Curitiba: famas e lendas

O Curitodoce é um tour gastronômico que leva os participantes para conhecer docerias de Curitiba. Nesta edição especial, irá levar um grupo de 10 pessoas para percorrer docerias, provando seus chocolates quentes. Serão quatro parada para tomar diversos chocolates quentes e também ganharão um stick para fazer sua bebida em casa e um voucher, que dá direito a tomar um chocolate quente em outra ocasião, conhecendo uma doceria de Santa Felicidade.

+ Leia também: Com joelho de porco, chope e chucrute, Greca confirma a OktoberCuritiba no Parque Barigui

O passeio será um dia depois do Dia Mundial do Chocolate. O passeio é feito caminhando, em estabelecimentos que ficam nos bairros Batel e Centro. Irão participar desta edição: Cuore di Cacao Chocoalteria; Blend Cacao; Fabiano Marcolini; Caffè Per Tutti; O Famoso Brigadeiro; e Chocolate Lugano (Villa Rialto).

Mais informações disponíveis no site www.curitidoce.com.br. O passeio custa R$ 98.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos