Curitiba vai sediar, em outubro, sua edição própria da Oktoberfest, festival de tradições germânicas e famosa por ser a “festa do chope”. A OktoberCuritiba foi apresentada na tarde desta quarta-feira (15) ao prefeito Rafael Greca, no Palácio 29 de Março, e vai ser realizada nos dias 13, 14 e 15 de outubro, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. A estimativa dos organizadores é que o evento reúna 30 mil pessoas.

A OktoberCuritiba tem a chancela da segunda maior Oktoberfest do Brasil, realizada na cidade de Santa Cruz (RS) e que no ano passado reuniu 635 mil pessoas.

Vindas da cidade gaúcha, as mascotes da festa, Frida e Fritz, apresentaram ao prefeito e à primeira-dama Margarita Sansone, no Salão Brasil da Prefeitura, uma amostra da festividade de outubro, com direito a pratos típicos vindos diretamente do Bar do Alemão e apresentação do grupo folclórico Einigkeit Tanzgruppe, da Sociedade Thalia.

“Não é comum um prefeito receber para uma audiência alemães a caráter e um prato de eisbein [joelho de porco] e chucrute. Mas tudo isso é para receber a Oktoberfest em Curitiba, uma cidade de muitas cervejarias e grande tradição alemã. Convido todos a participar desta festa”, disse Greca.

Festa tradicional

O diretor da Seven Entretenimento, Gian Zambon, um dos responsáveis pela organização da Oktoberfest curitibana, destacou que o caráter multicultural de Curitiba, originário de imigrantes de todos os cantos do mundo, merece ter eventos que celebrem diferentes tradições.

“Vamos transformar o Centro de Eventos Positivo em uma festa bem tradicional, resgatando esse folclore alemão em uma cidade tão multicultural”, disse. Os organizadores da OktoberCuritiba entregaram ao prefeito um kit do evento, com cervejas artesanais, caneco de chope e o tradicional chapéu bávaro.

A representante da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, a coordenadora de Eventos e Projetos da Associação de Entidades Empresariais (Assemp), Mariana Cunha, presenteou o prefeito e os demais convidados com cucas, o apreciado doce germânico.

O gerente do Bar do Alemão, Jorge Tonatto, além dos pratos típicos, entregou ao prefeito minicanecas colecionáveis do drinque Submarino – criação famosa da casa, uma caneca de chope com uma dose de Steinhaeger –, uma delas alusiva aos 330 anos de Curitiba.

