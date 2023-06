Marisa Monte volta a Curitiba com turnê “Portas”; ingressos a partir de R$ 200

Em dezembro de 2023, Portas se abrem para os fãs de Marisa Monte em Curitiba. Após o sucesso do ano passado, quando esgotou duas sessões e fez o seu reencontro com o público curitibano, Marisa anuncia seu retorno à capital paranaense, no dia 07 de dezembro, às 21h, no Teatro Positivo. Este será o último show da turnê “Portas” na cidade. Os ingressos estão à venda via Disk Ingressos, a partir de R$ 200. A produção do show na capital paranaense fica por conta da MCA Concerts.

No palco, Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, violões e piano), Davi Moraes (guitarra), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão e cavaquinho), Chico Brown (violões e piano), Antonio Neves (arranjo dos metais e trombone), Eduardo Santana (trompete) e Oswaldo Lessa (saxofone e flauta).

Na turnê, além das canções do álbum mais recente “Portas”, o repertório destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora. Estarão presentes os grandes clássicos Ainda Bem, Depois e Beija Eu, como também as canções mais recentes: Calma, Pra Melhorar e a canção que batiza a turnê, Portas.

Serviço

Marisa Monte em Curitiba

Data: 07 de dezembro de 2023 (quinta-feira)

Local: Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horários: abertura da casa às 20h e show às 21h

Ingressos: os ingressos variam de R$ 200 a R$ 1.350,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

