O show da sambista Alcione está com ingressos esgotados. Neste sábado, a partir das 21h15, o “rainha” sobe ao palco do Teatro Positivo para única apresentação em Curitiba. Para este espetáculo, todas as cadeiras disponíveis no gigante auditório do Centro Educacional foram vendidas, o que garante um público estimado em 2,4 mil pessoas.

Ao completar 50 anos de uma vitoriosa trajetória, Alcione preparou uma série de eventos comemorativos com o propósito de celebrar esse antológico meio século de dedicação e amor à música. Além das turnês pelo Brasil e exterior, que são um revival da carreira, a artista gravou um audiovisual, com seus principais hits, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O show traz um desfile de hits inesquecíveis, que ajudaram na formatação da carreira da artista. Com uma trajetória consagrada, a cantora e instrumentista trafega entre os mais diversificados gêneros musicais esbanjando talento, suingue e, principalmente, emoção. Canções como “Garoto Maroto”, “O Surdo” “A Loba”, “Negão de tirar o chapéu” e “Não Deixe o Samba Morrer” são indispensáveis em qualquer roda de samba e estão na playlist para sábado.

Alcione gravou compactos (o primeiro em 1972), LPS, DVDS e 42 Álbuns, que lhe concederam 26 Discos de Ouro, 07 de Platina, sendo dois deles de Platina Duplo, 03 DVDS de Ouro e um de Platina.

A Marrom também é detentora de inúmeras premiações internacionais, como o “Grammy Latino” na categoria “Melhor álbum de samba”, “O Pensador de Marfim” (concedido pelo Governo de Angola), “Diplome de Médaille D´or” (da Societé Acadêmique de Arts, Sciences et Lettres de Paris), “Extraordinary Contribuition to Brazilian Culture and Positive Image” (concedida no 9th Annual Brazilian International Press Award. Flórida), “Personalidade Negra das Artes” (Conselho Internacional de Mulheres) e “A Voz da América” (ONU).

O show na capital tem produção e realização da RW7 Production & Entertainment.

