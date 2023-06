Prepare o look preto que o Evanescence retorna ao Brasil para cinco shows. A banda liderada por Amy Lee chega ao país com a turnê “The Bitter Truth” e se apresenta em Curitiba, no dia 19 de outubro; no Rio de Janeiro, 23 de outubro; Belo Horizonte, 25 de outubro; Recife, dia 28 de outubro; e em São Paulo, ainda a confirmar.

A turnê faz parte do quinto álbum de mesmo nome lançado em março de 2021, o primeiro de músicas inéditas em uma década. E promete comemorar também os 20 anos de “Fallen”, o álbum que conquistou o público mundialmente com os hits “Bring me to Life”, “Going Under” e “My Immortal”, além de levar o Grammy de melhor artista Revelação em 2004.

É a sexta vez que a banda americana vem ao Brasil e segunda vez em Curitiba – a primeira vez foi na capital paranaense foi em 2007 – e no país, retornou em 2009, 2011, 2012 e 2017.

O show do Evanescence em Curitiba acontece na Live Curitiba. A venda de ingressos tem início no dia 16 de junho, às 11h, na Eventim. Os ingressos custam a partir de R$ 170.

Serviço:

Evanescence – The Bitter Truth Tour em Curitiba

Quando: 19/10/2023

Local: Live Curitiba

Endereço: Rua Itajubá, 143. CEP: 81050-040 – Novo Mundo – Curitiba – PR

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos

Ingressos: a partir do dia 16 de junho, às 11h, no site oficial do Eventim

Setores e preços:

● Pista Premium: R$270,00 (meia) | R$540,00 (inteira)

● Pista: R$170,00 (meia) | R$340,00 (inteira)

● Mezanino: R$210,00 (meia) | R$420,00 (inteira)

● VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

– INCLUSO

1 (um) ingresso de Pista Premium;

Acesso exclusivo ao soundcheck do Evanescence;

1 (uma) litografia autografada;

2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

Entrada antecipada VIP no local do show;

Acesso à compra de merchandising antes do público geral;



● VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$1.005,00 (meia)* | R$1.275,00 (inteira)

*Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

– INCLUSO

1 (um) ingresso de Pista Premium;

Entrada antecipada VIP no local do show;

1 (uma) litografia autografada;

2 (dois) itens especialmente desenhados para o merchandising VIP;

Acesso à compra de merchandising antes do público geral.

IMPORTANTE

Os itens do merchandise VIP serão enviados para o endereço de cadastro da Eventim. Ao realizar a compra, atualize o seu endereço.

Limite de Ingressos: 6 | Limite de Meia: 2 | Limite de pacote VIP: 4

Parcelamento em 10x no site | Não teremos parcelamento na bilheteria

