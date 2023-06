Do samba ao rock internacional, Curitiba tem 42 shows marcados até o final deste ano. As atrações prometem lotar casas de espetáculos, teatros e estádios da capital paranaense. Confira a agenda cultural:

Junho

10 – Titãs, na Pedreira Paulo Leminski

12 – AnaVitória, no Teatro Positivo

17 – Alcione, no Teatro Positivo

17 – Grupo Melim, no Teatro Guaíra

23 – Pitty, na Ópera de Arame

24 – CPM22, no Teatro Positivo

24 – Ney Matogrosso, no Teatro Guaíra

24 – Péricles, na Arena Hípica

25 – Paulino da Viola, no Teatro Positivo

30 – NX Zero, na Live Curitiba

Julho

02 – Baco Exu do Blues, na Ópera de Arame

08 – Armandinho, no White Hall Jockey Eventos

09 – Ferrugem, na Arena Hípica

14 – Paralamas do Sucesso, no Teatro Guaíra

14 – Belo, no Teatro Positivo

15 – Zé Ramalho, no Teatro Guaíra

28 – Rick e Renner, no Teatro Positivo

29 – Luan Santana, Ludmilla e Wesley Safadão, no Pedreira Paulo Leminski

Agosto

04 – Frejat, no Teatro Guaíra

05 – Oswaldo Montenegro, no Teatro Montenegro

05 – Lulu Santos, no Teatro Positivo

12 – Amigos, na Arena da Baixada

12 – Beto Lee e Fernanda Abreu fazem homenagem à Rita Lee, no Teatro Guaíra

19 – Maria Gadú, no Teatro Positivo

26 – Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, no Teatro Guaíra

27 – Gabriel Sater, no Teatro Positivo

Setembro

07 – Foo Fighters, no Couto Pereira

16 – Daniel, no Teatro Positivo

23 – Martinho da Vila, no Teatro Positivo

23 – KLB, na Ópera de Arame

28 – Djavan, no Teatro Positivo

30 – Léo Santana, na Pedreira Paulo Leminski

Outubro

18 – Richie, no Teatro Guaíra

20 – Carol Biazin, no Teatro Fernanda Montenegro

21 – Wanessa Camargo, no Teatro Positivo

Novembro

03 – Rubel, na Ópera de Arame

04 – Roger Waters, na Arena da Baixada

11 – Jorge e Matheus, na Pedreira Paulo Leminski

13 – Red Hot Chilli Peppers, no Couto Pereira

18 – Sidney Magal, no Teatro Positivo

