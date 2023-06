Cerca de 3 mil mudas de palmeira jerivá, uma espécie nativa do litoral brasileiro, serão plantadas ao longo de toda a orla de Matinhos e seus balneários. As plantas fazem parte da obra de revitalização de toda a faixa de areia que vai de Caiobá ao balneário Flórida.

O novo paisagismo recebeu plantas “bebês” nesta semana, a partir do balneário de Flamingo. A palmeira jerivá também é chamada de também chamado baba-de-boi, coco-catarro, coqueiro, coqueiro-jerivá, coquinho-de-cachorro, coquinho-meleca, entre outros, é uma árvore nativa da Mata Atlântica.

Nas imagens abaixo, gravadas pelo fotógrafo Almir Alves, da página Matinhos Agora, feitas com um drone, é possível ver como está ficando a reconfiguração da orla de Matinhos. Assista!

O projeto de recuperação da orla de Matinhos, no Litoral do Paraná, atingiu quase 80% de conclusão. O investimento total do Governo do Estado é de R$ 314,9 milhões, com previsão de término para o segundo semestre de 2024.

As intervenções serão realizadas ao longo de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Em uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Haverá, ainda, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.

